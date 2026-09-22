MinSalud se pronuncia por el plan de choque propuesto por Abelardo De La Espriella: “Es detener el sufrimiento de pacientes”

La ministra de Salud, Ana María Vesga, respaldó el plan de choque anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella para enfrentar las dificultades que atraviesa el sistema de salud y atender a los pacientes que tienen medicamentos, procedimientos y tratamientos pendientes.

De qué trata el plan de choque en salud de Abelardo De La Espriella

A través de un mensaje publicado en X, la funcionaria explicó que la estrategia busca actuar de manera inmediata sobre los problemas de acceso a los servicios y, al mismo tiempo, avanzar en la recuperación financiera del sistema.

El Plan de choque de @MinSaludCol es detener el sufrimiento de pacientes y familias, inyectar liquidez y asegurar que los recursos lleguen para la atención de quien lo necesita. Es un mecanismo extraordinario y temporal mientras alcanzamos la estabilización del sistema:… https://t.co/1SWvhog0Ck — Ana Maria Vesga (@AnaVesga_G) September 22, 2026

“El plan de choque de MinSalud es detener el sufrimiento de pacientes y familias, inyectar liquidez y asegurar que los recursos lleguen para la atención de quien lo necesita”, señaló Vesga.

La ministra explicó que se trata de una herramienta extraordinaria y de carácter temporal, mientras el Gobierno trabaja en la estabilización del sistema. Entre las acciones planteadas están la revisión de las cuentas pendientes, la normalización de los flujos de recursos de las EPS intervenidas y mecanismos para reorganizar las obligaciones financieras acumuladas.

El anuncio se produce después de que el Gobierno informara que más de un millón de usuarios presentan pendientes relacionados con medicamentos o procedimientos.

Según la Presidencia, fueron identificados 1.069.196 pacientes en esta situación, entre ellos personas con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, cardiovasculares, renales y neurodegenerativas, además de pacientes trasplantados y mujeres gestantes.

Una intervención de carácter temporal

De acuerdo con la explicación entregada por el Gobierno, el plan pretende destrabar las atenciones represadas sin reemplazar las responsabilidades que tienen las EPS frente a sus afiliados.

La estrategia contempla un mecanismo extraordinario de compra de cartera con financiación a cero intereses y un año de periodo de gracia. Los recursos estarán destinados a las atenciones priorizadas dentro de la primera fase y tendrán seguimiento por parte de las entidades encargadas del sector.

La medida busca mejorar las condiciones de salud de miles de personas. Foto: Getty Images

Vesga también destacó la necesidad de mejorar el funcionamiento financiero del sistema y de avanzar en medidas que permitan utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.

“La recuperación del sistema será el resultado de una suma de medidas y voluntad de todos sus agentes”, afirmó la ministra.

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La primera fase del plan tendrá cobertura nacional y estará enfocada en pacientes que actualmente esperan la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos considerados prioritarios. El Gobierno señaló que el seguimiento continuará hasta verificar que la atención efectivamente haya sido prestada.