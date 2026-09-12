MinSalud explicó qué pasó con el medicamento Urbadan y anuncia acciones para garantizar su disponibilidad

El acceso a Urbadan (clobazam) de 10 y 20 mg ha enfrentado dificultades en Colombia, una situación que generó preocupación. Ante este panorama, el Ministerio de Salud explicó qué ocurrió y anunció las acciones que adelanta junto con otras entidades para facilitar nuevamente el suministro.

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Un cambio que generó trámites adicionales

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, el inconveniente estuvo relacionado con un cambio en los responsables del medicamento. Urbadán era comercializado anteriormente por Sanofi Aventis, pero la titularidad de sus registros sanitarios pasó a Atnahs Pharma UK Limited.

Además, Global Service Pharmaceutical S.A.S. fue designada como importador del medicamento para Colombia. Estos cambios hicieron necesario completar diferentes procedimientos antes de retomar la llegada y comercialización de las tabletas.

El Ministerio explicó que la “transferencia de titularidad de los registros sanitarios” requirió el desarrollo de “diversos trámites regulatorios y administrativos indispensables para retomar la importación y comercialización del medicamento en el país”.

MinSalud, Invima y FNE intervienen

Debido a las dificultades reportadas, el Ministerio señaló que trabajó de manera conjunta con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE).

Las entidades también establecieron contacto con las compañías relacionadas con el medicamento. Según MinSalud, realizaron “acercamientos técnicos con Sanofi Aventis, Atnahs Pharma UK Limited y los actores involucrados”, con el propósito de “facilitar y agilizar el avance de los trámites pendientes”.

Con estas gestiones se busca contribuir a la continuidad de los tratamientos de los pacientes que requieren clobazam y avanzar hacia la normalización del suministro.

¿Qué dijo el Ministerio sobre la disponibilidad?

La cartera de Salud aseguró que entiende la preocupación expresada por quienes dependen del medicamento y señaló que ha trabajado para superar los obstáculos identificados.

“El Ministerio acoge la preocupación manifestada por pacientes, familiares, asociaciones de usuarios y profesionales de la salud frente a las dificultades de acceso reportadas”, indicó la entidad.

MinSalud aseguró que mantiene acciones para superar las dificultades de acceso a Urbadán. Foto: Getty Images

MinSalud agregó que el trabajo coordinado ha permitido “superar las barreras identificadas y favorecer la continuidad en el suministro del medicamento”.

Finalmente, el Ministerio, el Invima y el FNE anunciaron que mantendrán un “seguimiento permanente” para verificar la normalización de la disponibilidad de Urbadán de 10 y 20 mg y su acceso oportuno para los pacientes que lo requieren.