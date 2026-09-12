Cuando Juan Pablo Montoya lamentó el GP de Madrid de Fórmula 1: debió ser en Barranquilla y no se logró por culpa de Petro

Fin de semana complicado para el automovilismo colombiano y de desazón por lo que pudo ser, pues un magno evento de la Fórmula 1 tuvo posibilidades de realizarse en Colombia, pero hubo una negativa rotunda, no por organizadores, ni ciudadanos, sino por el mismo presidente de ese momento.

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La Fórmula 1, tal como se comportan las grandes entidades deportivas, al ver una negativa, interrogantes, más condiciones o peros de por medio de organizadores, patrocinadores o entidades públicas y políticas, se retiran de inmediato y la ‘Gran Carpa’ del automovilismo mundial no fue la excepción.

El ente que regula la competencia sublime del automovilismo no pudo adentrarse en Colombia con lo que se iba a considerar el Gran Premio del Caribe, debido a que el presidente de ese momento, Gustavo Petro, desde el primer momento, se vio en desacuerdo por esa iniciativa y tampoco mostró interés de llevar a cabo esta carrera. Ni siquiera con el ánimo de la empresa privada pudo quebrar la irrevocable decisión.

Un malestar general en el deporte de Colombia con lo que pudo ser una competencia de la Fórmula 1 que movería patrocinadores, empleos, turismo y que el país se mostrara mucho más a nivel internacional. Este no rotundo se une a la bajada de sede para los Juegos Panamericanos 2027, que debió ser en la misma Barranquilla.

En febrero del 2023, cuando ya se había omitido el proyecto, Juan Pablo Montoya habló en SEMANA y dio detalles de la negativa. Uno de los deportistas más laureados y reconocidos del país estaba muy cercano a todo lo que se estaba planeando en Barranquilla con la Fórmula 1.

Lo que pudo ser el GP del Caribe en Colombia Foto: guillermo torres / raÚl tobÓn

Montoya estaba detrás de esas gestiones, acompañó a los delegados de la Fórmula 1 a Barranquilla y, sin decir un nombre concreto, pero dejándolo entrever, la falta de ayuda de alto nivel terminó en que este Gran Premio del Caribe en Barranquilla se cayera. Semanas después, la sede se la dieron a Madrid (España), que precisamente disfruta de la competencia este fin de semana de septiembre (sábado 11 y domingo 12).

Todo por culpa de Petro

“Hace unos ocho meses, estaba el 95 % hecho, pero alguien la embarró en algo y no sé en qué. Mentiras, sí sé, pero no voy a decir, ni me insista, porque no voy a decir. Puede pasar en el futuro que la gente creía que era ‘mamadera de gallo’, qué ridículos. Fui con la gente de la Fórmula 1 a Barranquilla, miramos el trazado. Todo estaba hecho, faltaba la firma y estaban listos para firmar. Tal vez en el 2028. Terminaron dándole la carrera a Madrid”, anticipó en ese momento Juan Pablo Montoya en entrevista con SEMANA.

Petro, expresidente de la república. Foto: PRESIDENCIA

“Cuando alguien vaya a una carrera de Fórmula 1 en Madrid, pueden decir: ‘Ay, juemadre, hubiera sido en Barranquilla’. Lo que va a pasar en Madrid iba a pasar en Barranquilla”, agregó el expiloto colombiano.

Colombia no cumple sus objetivos

“Que la gente en Colombia ayude. Mientras más pilotos tengamos en Fórmula 1, como hizo Carlos Slim con Checo, más fácil nos voltean a mirar para estos eventos. Buscaban hacer una carrera en el Caribe, miraron tres o cuatro sitios y escogieron Colombia. Tenemos la infraestructura, todo. Pero es triste ver que la gente se burlaba del tema. Incluso la prensa. En Colombia creen que todo lo del pobre es robado. Nunca creen en nada de Colombia”, puntualizó Montoya.

Al consultar por sus sensaciones personales por esa frustración, Montoya respondió: “Eso a los nuevos talentos les hubiera ayudado mucho”.

Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya. Foto: Bavaria

Finalmente, Juan Pablo insistió en que cuando alguien asista al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, piense que esa carrera se pudo correr en Barranquilla.

País famoso por rechazar eventos deportivos

Colombia tiene una larga historia de renunciar o perder la organización de grandes eventos deportivos. En el siglo pasado, el país declinó ser sede del Mundial de Fútbol de 1986 (celebrado finalmente en México) para invertir el dinero, supuestamente, en obras públicas.

En 2021, el entonces presidente, Iván Duque, renunció a que Colombia fuera sede de la Copa América, por los efectos desastrosos de la pandemia sobre la economía, aunque ese gobierno era blanco de un supuesto estallido social con vandalismo, protestas en las calles y decenas de muertos.

Se suman los Juegos Panamericanos de 2027 y, por si fuera poco, el Tour Colombia 2.1, que atraía a algunos de los ciclistas más reconocidos del mundo, tampoco se ha reactivado.

Avanza la carrera que debió ser en Colombia

El británico Lando Norris, de McLaren, logró la pole position en el Gran Premio de Madrid de F1 en el novedoso circuito ‘Madring’ de la capital española, por delante del vigente líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli.

Lando Norris en el GP de Madrid. Foto: PA Images via Getty Images

El actual campeón del mundo superó por apenas 11 milésimas de segundo a Antonelli (Mercedes), mientras el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá de la tercera posición, tras quedar a 140 milésimas de segundo de Norris en la tanda clasificatoria.