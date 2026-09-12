Muere a los 27 años reconocida influencer tras procedimiento estético; autoridades investigan el caso

La influencer finlandesa Olivia Oras murió a los 27 años luego de someterse a un procedimiento estético en Helsinki. Su fallecimiento ocurrió el pasado 3 de septiembre y las circunstancias que rodearon su muerte son investigadas actualmente por las autoridades de Finlandia.

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De acuerdo con información entregada por la familia, Oras perdió el conocimiento mientras recibía anestesia en una clínica privada de Helsinki, antes de que se realizara el procedimiento. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario de Helsinki, donde falleció.

La familia presentó una denuncia ante las autoridades para que se establezcan las circunstancias que rodearon su muerte. La Policía de Helsinki confirmó que abrió una investigación y señaló que el caso está siendo tratado como un posible homicidio agravado, aunque las pesquisas todavía se encuentran en una etapa inicial y no se ha establecido públicamente una responsabilidad individual.

Una investigación que busca esclarecer lo ocurrido

El caso ha cobrado mayor relevancia después de que las autoridades finlandesas ordenaran la suspensión de las operaciones de una clínica de cirugía estética en dos de sus sedes de Helsinki. Una inspección realizada el 9 de septiembre encontró problemas que, según el organismo encargado de la supervisión sanitaria, representaban un riesgo grave para la seguridad de los pacientes.

Las autoridades investigan las causas de la muerte. Foto: 123.rf

La joven alcanzó notoriedad en Finlandia cuando apenas tenía 14 años, luego de comenzar a compartir contenido en Instagram. Su creciente popularidad hizo que su vida fuera documentada en The Perfect Selfie, producción estrenada en 2016 que siguió durante aproximadamente un año y medio su relación con las redes sociales y la fama.

Con el paso de los años, Oras decidió alejarse de la exposición pública. En 2017 se trasladó a Ámsterdam, donde intentó comenzar una nueva etapa. Allí atravesó una experiencia traumática relacionada con la muerte de un amigo, situación que posteriormente tuvo un fuerte impacto en su vida.

Después de regresar a Finlandia, enfrentó problemas relacionados con el consumo de alcohol y medicamentos para dormir. En 2022 decidió buscar ayuda profesional e ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento.