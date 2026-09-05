Influencer de 43 años murió en el quirófano: se sometió a una cirugía poco usual y generó polémica en redes sociales

El adinerado influencer Igho “Tiny” Ubiribo, también conocido como Denisi o Ego, falleció tras someterse a un procedimiento de alargamiento de pene durante unas lujosas vacaciones en Tailandia con su esposa.

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El forense afirma que el tratamiento cosmético le provocó una embolia fatal.

Según una investigación judicial realizada en el Tribunal Forense del Oeste Interior de Londres, el empresario británico-nigeriano de 43 años recibió una inyección de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en el pene en una clínica tailandesa no identificada en marzo.

El hombre falleció en una sala de cirugía en Tailandia Foto: X/@omwambaKE

Igho se encontraba alojado junto a su esposa en un hotel de la cadena Marriott, en Bangkok. Posteriormente, ambos acudieron a un establecimiento para disfrutar de un masaje.

Durante la sesión, Igho comenzó a experimentar molestias en el pecho y, poco después, perdió el conocimiento en dos ocasiones.

Uribibo fue trasladado en ambulancia al Hospital Sukhumvit, donde llegó lo suficientemente consciente como para responder preguntas.

Allen les contó a los médicos sobre el procedimiento de relleno, pero Uribibo perdió el conocimiento antes de que se pudiera realizar la tomografía computarizada recomendada.

Los médicos le diagnosticaron una embolia pulmonar, una obstrucción repentina de los vasos sanguíneos en los pulmones, y lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos.

Los paramédicos le practicaron reanimación cardiopulmonar durante más de 100 minutos, pero Ubiribo falleció en la madrugada.

La autopsia realizada en el Reino Unido reveló la presencia de material celular en sus pulmones que coincidía con el ácido hialurónico utilizado en la inyección.

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La forense Jean Harkin dictaminó que Ubiribo falleció a causa de una embolia pulmonar provocada por el procedimiento estético.

Ubiribo, conocido también en internet como Denisi y Ego, tenía aproximadamente 185.000 seguidores en Instagram y había cultivado una gran popularidad gracias a su estilo de vida viajero que lo llevó a París, Ciudad del Cabo y Bali.

El influencer Igho “Tiny” Ubiribo murió a los 43 años tras someterse a un procedimiento de agrandamiento de pene. Foto: X/@AlertaMundoNews

Se casó con Allen, una socialité y diseñadora de moda anglo-zimbabuense, en una ceremonia celebrada en Zimbabue en 2022.