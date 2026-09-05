Tragedia en Grecia: avión militar se estrella durante exhibición aérea con dos pilotos a bordo

Un avión de combate F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Helénica se estrelló este sábado en una exhibición aérea que tenía lugar en la base aérea de Tanagra, sin que los dos pilotos que iban a bordo pudieran eyectarse.

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De momento, se desconocen las circunstancias del accidente y también en qué estado se encuentran los dos pilotos.

Según informa el diario Ta Nea, un portavoz de la Fuerza Aérea Helénica confirmó que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática, por lo que se trabaja en su localización, pero se teme un desenlace fatal.

El avión acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y se estrelló, según constató un periodista de la cadena de televisión pública ERT, presente en el lugar.

Inmediatamente después del accidente, se produjo una explosión ante los miles de personas que habían acudido a presenciar la exhibición “Athens Flying Week”, que se organiza cada año.

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Un helicóptero de los bomberos fue enviado al lugar del siniestro para apagar el fuego, según imágenes retransmitidas por ERT.

El ministro de Defensa, Nikos Dendias, que debía viajar a Tesalónica para asistir a una feria, canceló ese desplazamiento para visitar el lugar del accidente.

El grave accidente se produjo en el marco de la “Athens Flying Week”, mientras el caza biplaza realizaba maniobras de exhibición como parte de un espectáculo popular.

*Con información de AFP y Europa Press