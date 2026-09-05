Tragedia en Grecia: avión militar se estrella durante exhibición aérea con dos pilotos a bordo

Un avión de combate F-4 Phantom II de la Fuerza Aérea Helénica se estrelló este sábado en una exhibición aérea que tenía lugar en la base aérea de Tanagra, sin que los dos pilotos que iban a bordo pudieran eyectarse.
De momento, se desconocen las circunstancias del accidente y también en qué estado se encuentran los dos pilotos.
Según informa el diario Ta Nea, un portavoz de la Fuerza Aérea Helénica confirmó que los pilotos no tuvieron tiempo de activar el sistema de eyección automática, por lo que se trabaja en su localización, pero se teme un desenlace fatal.
A heartbreaking day for the aviation community.— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 5, 2026
The Hellenic Air Force has lost two pilots and one of its last F-4E Phantom II fighter jets in a tragic crash during Athens Flying Week 2026 at Tanagra, Greece.
May they rest in peace. pic.twitter.com/0XY7ZK7P57
El avión acababa de despegar cuando perdió altitud repentinamente y se estrelló, según constató un periodista de la cadena de televisión pública ERT, presente en el lugar.
Inmediatamente después del accidente, se produjo una explosión ante los miles de personas que habían acudido a presenciar la exhibición “Athens Flying Week”, que se organiza cada año.
Un helicóptero de los bomberos fue enviado al lugar del siniestro para apagar el fuego, según imágenes retransmitidas por ERT.
El ministro de Defensa, Nikos Dendias, que debía viajar a Tesalónica para asistir a una feria, canceló ese desplazamiento para visitar el lugar del accidente.
🇬🇷✈️ Caça militar grego F-4E Phantom II, de produção dos EUA, cai e explode em show aéreo— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) September 5, 2026
😱 As autoridades ainda não informaram sobre o número de vítimas, mas os visitantes do Athens Flying Week 2026 afirmam que os tripulantes do caça não teriam sido ejetados antes da explosão. pic.twitter.com/xE7NwcCemW
El grave accidente se produjo en el marco de la “Athens Flying Week”, mientras el caza biplaza realizaba maniobras de exhibición como parte de un espectáculo popular.
*Con información de AFP y Europa Press