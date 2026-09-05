Carolina cruz se ha convertido con el pasar de los años se ha convertido en una de las presentadoras más reconocidas de la pantalla chica en Colombia. Por esta razón, todo lo que sucede en su vida ya sea en ambiente laboral, personal o tema amoroso, es del interés de sus seguidores y muchas personas más que la siguen por diferentes plataformas.

Carolina Cruz habló de difícil situación familiar y confesó cómo la enfrenta: “Le pido a Dios”

Desde hace algunos meses, la también ex reina de belleza, les contó a sus seguidores que su padre, Iván cruz, padece alzheimer, enfermedad que hace que se afecte su memoria con el pasar del tiempo.

A través de su redes sociales, la presentadora ha mostrado como vive pendiente de su papá, comparte con él y sigue disfrutando de que él aún pueda reconocerla.

Carolina Cruz comparte el difícil momento familiar que vive junto a su padre Foto: @carolinacruzosorio

En las últimas horas, la presentadora de Día a día público una foto junto a su padre en las historias de su cuenta oficial de Instagram mostrando que compartía un espacio especial con él.

En lo que escribió, Carolina dejó claro que está junto a él en los momentos buenos e incluso en los que son un poco más difíciles.

“Aquí estoy a tu lado unos días más difíciles que otros, pero lo que más queremos es disfrutarte”, escribió.

Con cierta alegría y esperanza, Carolina también mencionó que pese a la enfermedad, su padre continúa reconociéndola, cosa que a ella la hace muy feliz.

“Sigues viéndome, reconociéndome, regalándome la sonrisa más hermosa y disfrutando tus pandebonos. Te amo, te amamos”, añadió.

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Carolina Cruz ya había hablado de la salud de su padre

Para el mes de julio del presente año, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la presentadora respondió a la pregunta “¿Cómo está tu papito de salud?“.

“Mi papá tiene Alzheimer, está avanzando, pero tengo mucha fe y confianza, que en el tiempo de Dios, podremos disfrutarlo y hacernos muy felices”, dijo Carolina dejando ver que aunque pase el tiempo y avance la enfermedad, ella nunca lo dejará solo a pesar de qué no vive con él.

Carolina Cruz y su papá Foto: Instagram @carolinacruzosorio

De igual forma, en ese momento, cruz afirmó que su padre " es un roble", y dio el parte de tranquilidad de que todavía reconoce a su familia, cosa que no pueden decir todos los familiares de aquellas personas que padecen esta enfermedad.