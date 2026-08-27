Carolina Cruz reveló la dolorosa pérdida de su bebé y la millonaria deuda con la que llegó a ‘Día a día’: “Con el dolor por dentro”

Carolina Cruz, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana por su trayectoria de más de dos décadas en el modelaje y la presentación de programas, compartió públicamente un capítulo de su vida personal y profesional que había mantenido reservado.

Carolina Cruz habló de difícil situación familiar y confesó cómo la enfrenta: “Le pido a Dios”

A través de sus redes sociales, la presentadora vallecaucana relató los momentos de complejidad económica y personal que atravesó de manera simultánea durante su llegada al programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión.

El pronunciamiento, realizado en el marco de las tradicionales publicaciones de recuerdos en plataformas digitales conocidas como TBT, abordó las circunstancias que afrontó detrás de cámaras en una etapa complicada de su carrera en la televisión nacional.

Su llegada al set de Día a Día coincidió con un periodo de alta presión financiera debido a una deuda considerable. Según su relato, durante ese mismo lapso afrontó un embarazo que desconocía y que culminó en una pérdida gestacional a los dos meses.

“Hace ocho años estaba llegando a ser parte de esta familia hermosa de Día a Día, estaba pasando una situación económica y una deuda impensable; además, estaba embarazada sin saber… A los 2 meses perdí ese bebé y seguía sentada en este sofá que tanto amo con el dolor por dentro”, afirmó la presentadora.

Cruz añadió que en aquel momento decidió someterse a un legrado sin hacer pública su situación mientras mantenía sus compromisos profesionales al aire. “Me hicieron un legrado y no le dije a nadie; TODO PASA”, afirmó Cruz.

Carolina Cruz recordó sus inicios en ‘Día a Día’ Foto: @carolinacruzosorio

El testimonio de la modelo derivó en múltiples reacciones de empatía entre sus seguidores y colegas del medio, quienes destacaron el mensaje de superación frente a la adversidad.

Después de ese capítulo, la vida familiar de la presentadora se vio marcada por el nacimiento de sus dos hijos, Matías y Salvador, fruto de su relación con el actor Lincoln Palomeque.

Sumado a este testimonio, Carolina Cruz ha hecho públicos otros aspectos de su entorno familiar. Recientemente, la presentadora abordó la condición médica que atraviesa su padre, quien fue diagnosticado con Alzheimer.

“Muchas familias viven lo que estamos viviendo nosotros con mi papá, que está con una condición de Alzheimer”, detalló la presentadora, puntualizando que, aunque su padre conserva ciertos niveles de independencia, requiere supervisión constante por parte de su entorno cercano.

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La presentadora habló también sobre sus deseos para el futuro y dejó claro que, mientras pueda, prefiere concentrarse en disfrutar de la compañía de su padre.

Carolina Cruz habló de la enfermedad de su padre y se mostró afectada. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Solo le pido a Dios que, en el momento en que ya decida llevárselo a su lado, sea una manera muy tranquila y que no sea sobre todo de sufrimiento, pero mientras tanto… gozarlo y disfrutarlo al máximo”, finalizó.

La apertura de Cruz sobre estos dos episodios reafirma su cercanía con sus seguidores, al visibilizar realidades como el duelo gestacional y el manejo de una enfermedad tan compleja como el Alzheimer.