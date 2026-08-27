Presidente de Conmebol, perplejo con el nuevo estadio Metropolitano: lo visitó y elogió los avances de la obra

Barranquilla sigue pisando fuerte en materia de renovación de infraestructura deportiva en Colombia.

De la mano del alcalde de la ciudad, Alejandro Char, fue de las primeras capitales en poner en marcha la intervención de su estadio para mejorarlo, ampliarlo y que quedase de un nivel top mundial.

Es un honor recibir al presidente de la CONMEBOL en el estadio de todos los colombianos, el Supermetro. 👏🏻



Hoy, junto a la ministra de Deportes, Juliana Gutiérrez, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, recorrimos nuestro estadio para mostrarles… pic.twitter.com/oRjum4lMTJ — Alejandro Char (@AlejandroChar) August 27, 2026

Ya hace unos meses que las obras se vienen realizando en el Metropolitano a gran velocidad. En las últimas horas, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo presencia en el escenario deportivo y quedó sorprendido con los avances que ya son evidentes en la que es casa del Junior y la Selección Colombia.

Las declaraciones del dirigente paraguayo dieron cuenta de su plena confianza en la ciudad y de la tranquilidad de que el recinto deportivo estará listo para la final de la Copa Sudamericana, prevista para disputarse el próximo 21 de noviembre.

“En la boca del mundo”

“Qué orgullo para mí, para Barranquilla, Colombia y para Sudamérica encontrar un estadio que sea un ejemplo, no para nuestro continente, sino para el mundo, y eso solamente lo hace gente que cree en grande”, aplaudió la tarea en cabeza de Char.

“El estadio y toda Colombia van a estar en boca del mundo. Este es un primer paso y estarán a la altura de cualquier evento que se pueda hacer. Estoy seguro de que, conociendo al alcalde y su liderazgo, no será ninguna sorpresa que sea esta la mejor versión de una Copa Sudamericana”, agregó mientras veía lo imponente que se ve el nuevo ‘Metro’.

“Qué hermosura”: esta fue la reacción de Luis Díaz ante las obras de renovación del Metropolitano

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Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y quien recientemente fue reelegido para el periodo 2026-2030, se mostró “estupefacto” al comprobar que mes a mes se ve el estadio mejor.

“Hace un mes que estuve, me fui estupefacto de lo que se estaba haciendo. Y hoy, 30 días después, mucho más”, resaltó en medio de la visitas periódicas que ha hecho.

“Realmente, hay compromiso con lo que viene haciendo la Alcaldía con todo este equipo. Lo dije la vez pasada: el cariño con que uno ve a los trabajadores que están aquí remodelando este estadio; están comprometidos, se ven felices, se ven contentos. Este es un compromiso muy grande”, completó resaltando.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol en su visita al estadio Metropolitano de Barranquilla para ver el avance de las obras Foto: Suministrada a SEMANA

Especificaciones del nuevo Metropolitano:

Cancha híbrida

Ampliación de la capacidad de 43.000 a 65.000 sillas.

Mejores espacios para los aficionados que lo visiten

Busca ser más atractivo para atraer grandes espectáculos de entretenimiento

Alejandro Char, el gran anfitrion

En las publicaciones del alcalde Char, este dejó ver su amabilidad y agradecimiento con Domínguez por depositar la confianza en Barranquilla para ser sede de una final de certamen Conmebol en los próximos meses.

Alejandro Domínguez, de Conmebol y Alejandro Char, alcalde de Barranquilla Foto: Suministrada a SEMANA

“Gracias, presidente Alejandro Domínguez, por la confianza puesta en Barranquilla y por seguir creyendo en nuestra ciudad como una gran casa para el fútbol y el deporte internacional”, escribió en X el mandatario barranquillero.

“Estamos trabajando para tener un estadio a la altura de los grandes eventos, un escenario que sea orgullo para Colombia, para Sudamérica y para el mundo. ¡Esta casa se está preparando para vivir la gran final de la Copa Sudamericana, a otro nivel!“, completó diciendo.