“Qué hermosura”: esta fue la reacción de Luis Díaz ante las obras de renovación del Metropolitano

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, compartió un nuevo avance de las obras de modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, esta vez acompañado por el futbolista de la Selección Colombia Luis Díaz, quien conoció de primera mano la transformación que adelanta la ciudad en uno de sus escenarios deportivos más emblemáticos.

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A través de sus redes sociales, el mandatario distrital reveló que el renovado escenario contará con una fachada iluminada por más de 74.000 luces LED, un sistema que permitirá proyectar de forma computarizada colores, imágenes, figuras y mensajes especiales, convirtiendo al estadio en un espectáculo visual tanto de día como de noche.

“Un estadio que será un espectáculo de día y también brillará de noche. Su fachada cobrará vida con más de 74 mil luces LED, que nos permitirá proyectar de manera computarizada colores, imágenes, figuras y mensajes especiales”, escribió Char.

Durante el recorrido, el alcalde destacó la presencia del atacante colombiano, a quien calificó como uno de los grandes referentes del país en el fútbol internacional: “Tuvimos el privilegio de recorrer toda su transformación y compartir esta sorpresa con el gran Luis Díaz. Así como él llena de orgullo a nuestro país en cada cancha que pisa, queremos que el Supermetro también sea un orgullo para todos los barranquilleros y para Colombia”, expresó.

En el recorrido por el espacio, Luis Díaz mostró su sorpresa y entusiasmo al conocer el avance de los trabajos de remodelación. El delantero de la Selección Colombia observó las intervenciones que se adelantan en el Metropolitano y recorrió junto al alcalde Alejandro Char varios de los espacios que hacen parte del proyecto de renovación.

La visita de Díaz se produce en medio de los trabajos de adecuación del ‘Supermetro’, un proyecto que busca actualizar diferentes áreas del complejo, incluyendo la instalación de una nueva cubierta, renovación de silletería, mejoras en accesos, camerinos, zonas internas y la implementación del sistema de iluminación en su fachada.

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Días atrás, Char también había recorrido el lugar junto al exfutbolista Teófilo Gutiérrez, ocasión en la que ambos destacaron el avance de los trabajos y aseguraron que la mítica plaza continuará siendo la casa de la Selección Colombia y del fútbol barranquillero durante muchos años.

Las obras hacen parte del plan integral para el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con el que la administración distrital busca consolidar a la capital del Atlántico a la vanguardia en infraestructura deportiva de la región.