Andrés Julián Rendón solicitó al Gobierno entrante entregar a Antioquia las vías que quedaron en manos de Invías

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó al Gobierno nacional entrante transferir al departamento la operación y el mantenimiento de las vías que actualmente están bajo la administración del Instituto Nacional de Vías (Invías), luego de que finalizara la concesión que durante años estuvo a cargo de Devimed en varios corredores del Oriente antioqueño.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reconoció la inquietud que existe entre transportadores, empresarios y usuarios por el cambio en la administración de estas carreteras, especialmente de la autopista Medellín-Bogotá.

“Reconocemos la preocupación que ha generado el final de la concesión que operaba algunas vías del Oriente del departamento. El Invías asumirá la administración y los peajes”, señaló el gobernador.

En ese mismo pronunciamiento, pidió al nuevo Gobierno nacional entregar a la Gobernación de Antioquia la administración de las vías departamentales que hoy están bajo la responsabilidad del Invías.

“Pedimos al Gobierno entrante que le ceda a la Gobernación de Antioquia todas las vías departamentales a cargo del Invías para su operación y mantenimiento”, manifestó.

La petición se produce pocos días después de que terminara oficialmente la concesión de Devimed, empresa que durante más de dos décadas estuvo encargada de la operación, el mantenimiento y el recaudo de peajes en corredores estratégicos del Oriente antioqueño, entre ellos la autopista Medellín-Bogotá.

Con el vencimiento del contrato, el Invías asumió de manera temporal la administración de la infraestructura y de las estaciones de peaje mientras el Gobierno Nacional define el esquema que tendrá la vía en el futuro.

El cambio ha generado incertidumbre en diferentes sectores, que advierten sobre la necesidad de garantizar recursos suficientes para la conservación de uno de los corredores viales más importantes del país, utilizado a diario para conectar a Medellín con Bogotá y facilitar el transporte de carga y pasajeros entre el centro y el noroccidente de Colombia.

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Aunque el recaudo de los peajes continuará bajo la administración del Invías, el futuro de la operación de la vía sigue siendo objeto de discusión. En ese contexto, la Gobernación de Antioquia busca que el departamento pueda asumir un papel más activo en la gestión de estas carreteras, argumentando que ello permitiría fortalecer las labores de operación y mantenimiento.

Por ahora, el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre la solicitud del mandatario departamental ni sobre la posibilidad de transferir estas vías a la administración de Antioquia.