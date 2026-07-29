El nombre de Duván Esteban Ruiz Rodríguez volvió a sonar en las últimas horas después de la condena que recibió por haber asesinado a su mamá, Yolanda Rodríguez Méndez, y a su abuela, María Ilía Méndez Yonda, en Antioquia, hechos que generaron gran consternación en su momento.

¿Quién es el ‘Chino’ Arias, principal sospechoso del asesinato de la suegra de Pipe Calderón? Fue capturado en Panamá

Todo ocurrió el 5 de febrero de 2023 en una casa ubicada en el municipio de Girardota, sitio en el que vivían el agresor y las dos víctimas.

De acuerdo con el material de prueba recolectado por la Fiscalía, la situación se presentó en la madrugada, cuando el sujeto llegó al inmueble y, con un arma cortopunzante, atacó a su abuela, de 82 años, mientras dormía en la sala.

Imagen referencia de una mano con un cuchillo. Foto: Getty Images / Caspar Benson

Tras esto, Ruiz Rodríguez tomó un objeto contundente y con este agredió a su madre, de 52 años. La mujer sufrió heridas de gravedad en la cabeza y en las extremidades, pero logró ser trasladada hasta un centro médico. Dos meses después, falleció como consecuencia de las lesiones.

El agresor fue capturado por uniformados de la Policía Nacional justo en el momento en el que intentaba huir de la escena del crimen, con la ropa llena de sangre y una herida en la mano izquierda.

“Amarrada con un cable”: padres de María Camila Potosí y expareja de la principal sospechosa revelan detalles del estremecedor crimen

En medio de la investigación, las autoridades lograron demostrar que las víctimas ya habían sido agredidas previamente por el hoy condenado. Las pruebas dejaron en evidencia que el sujeto venía ejerciendo un ciclo de violencia antes de que ocurrieran los crímenes.

Por todo esto y tras escuchar a la Fiscalía, un juez declaró culpable al hombre del delito de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. El togado confirmó una condena de 50 años de cárcel.

El sujeto intentó huir, pero fue capturado por la Policía. Foto: Policía de Miami-Dade

Con esta decisión, conocida este martes, 28 de julio, se hizo justicia en uno de los casos más atroces que han sacudido esta zona del país.