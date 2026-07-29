Movilidad Bogotá este miércoles 29 de julio de 2026: este es el estado de las vías y rutas de TransMilenio hoy

Bogotá amanece este miércoles 29 de julio de 2026 con una serie de sucesos que afectan la movilidad de la capital, conllevando que autoridades de tránsito realicen desvíos viales y cierres.

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Accidentes viales han afectado la circulación vehicular en varias partes del distrito, así como generar retrasos en la operación de rutas que entrega TransMilenio.

Por ende, las autoridades y entidades correspondientes hacen un llamado a los ciudadanos para que estén atentos por los canales del distrito sobre cualquier novedad que se presente en las vías de Bogotá, para que de esta manera puedan programar con antelación sus viajes y del mismo modo evitar algún congestionamiento que ocurra.

Así se encuentra la movilidad en Bogotá este miércoles 29 de julio de 2026

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reporta diariamente sobre el reporte de movilidad que se presenta en la capital de Colombia.

En el caso de este miércoles, la capital amaneció con un accidente de tránsito con fatalidad que ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, en la autopista Sur con carrera 75, sentido Soacha a Bogotá.

De acuerdo con información de la entidad, dentro del choque estaría involucrado un tractocamión y un motociclista, generando una afectación a la calzada. Esto derivó en la llegada de organismos de emergencia para atender la situación.

Asimismo, la policía de tránsito se encuentra en la zona con el objetivo de agilizar el paso de vehículos, mientras que una unidad de grúa se encuentra en el punto del hecho para poder retirar los vehículos involucrados en el siniestro.

Hacia las 9 de la mañana, el grupo de criminalística comenzó a realizar labores de reconocimiento, por lo que a estas horas se mantienen los cierres viales en el sector Madelena.

Asimismo, otro accidente se presentó en la salida de la ciudad por la Carrera Séptima, específicamente por la calle 207 en dirección Bogotá-Chía.

De acuerdo con la Concesionaria Ruta Bogotá Norte, el hecho fue un incidente menor que ha causado que en la zona se registre un tráfico lento. Por ende, agentes guía han estado acompañando para que pueda mejorar la circulación en el sector.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad informó que en la localidad de Puente Aranda se registra una falla semafórica en la intersección de la Av. Américas con carrera 36, provocando una fuerte congestión vehicular en el sector.