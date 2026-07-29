En los partidos de Copa BetPlay disputados en la noche del pasado 28 de julio hubo un nuevo protagonista. Se trató de ‘Tributo’, el nuevo balón oficial del Fútbol Profesional Colombiano, y que se mantendrá en vigencia durante los próximos dos años.

Dicho elemento fundamental para el desarrollo del balompié local tiene múltiples detalles y particularidades. Una de las más vistosas es su diseño con tonos azules, verdes intensos, dorados y algo de rosa para cuando sea usado en la Liga BetPlay Femenina.

Golty Tributo, nuevo balón del FPC lanzado a mediados del 2026 Foto: Suministrada a SEMANA

Además de eso, SEMANA pudo palpar la esférica y sintió de primera mano los paneles que tiene, algunos detalles que ayudan con el agarre, así como otros beneficios que hay para los jugadores.

Cabe resaltar que a los porteros la tarea de atajar dicho nuevo balón de la marca Golty se les hará algo más complicada. La ligereza de la redonda la hace algo más rápida y en superficies mojadas, puede llegar a dificultarse para ser atrapada.

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios y referente del balompié local dio a conocer que ya llevan varios días usando el nuevo balón. Sus primeras impresiones en los entrenamientos son favorables.

David Mackalister Silva y Hugo Rodallega junto a sus hijos, presidente de Dimayor y demás personalidades en la presentación de Tributo Foto: Suministrada a SEMANA

“Nos dimos cuenta de que nos ayudará con el ritmo de juego, lo que permitirá que nuestra liga esté un escalón más arriba en el fútbol internacional”, resaltó de las bondades del renovado elemento de trabajo para los futbolistas del país.

“La velocidad y la técnica que nos exige desarrollar nos irán haciendo mejorar cada vez más”, de las pruebas que tendrán que pasar con el nuevo elemento.

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Hugo Rodallega, líder de Independiente Santa Fe también estuvo en el lanzamiento mencionado realizado en la ciudad de Bogotá.

El experimentado goleador también dio sus impresiones y cree que les vendrá bien a los rematadores desde fuera del área. Los que dominen dicha técnica, podrán arriesgarse para hacer más anotaciones de este estilo.

¿Por qué lleva el nombre ‘Tributo’?

Golty explicó que “encontró los cuatro elementos que definen a los jugadores del país: la Gambeta, la Técnica, la Fuerza y el Ritmo”.

Cada palabra antes mencionada, identifica a una región del país. La región Andina es técnica, en el Pacífico vieron la gambeta, Caribe fue catalogada como ritmo y la Amazonía junto a Orinoquía representa fuerza.

A cada región del país se le rindió tributo con el diseño del balón oficial del FPC. Foto: Suministrada a SEMANA

La idea era rendir justamente un tributo a cada zona del país de donde han salido jugadores y jugadoras que han marcado la historia del fútbol en Colombia.

Adicionalmente, con la presencia de Mackalister Silva y Rodallega junto a sus hijos que hacen parte de las divisiones menores de Millonarios y Santa Fe, respectivamente, también querían dar a entender que dicho balón era el legado para una nueva generación.

Ya rodó en Copa BetPlay

En el estadio El Campín los asistentes que vieron el partido de vuelta entre Tigre y Atlético Nacional pudieron tener de cerca el ‘Tributo’.

También en los juegos que llevaron a cabo Deportes Quindío y Deportes Tolima, así como el de Bogotá vs. Deportivo Pasto se vio el renovado balón que será protagonista en todos los torneos locales.