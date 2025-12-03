La emoción del Mundial 2026 podría ser un cambio en el mundo del fútbol para siempre y uno de los responsables es el Trionda, el balón oficial que salió al público el pasado octubre de 2025, además de representar a los tres países anfitriones que son Estados Unidos, México y Canadá también incorpora tecnología que promete transformar la manera en que se viven los goles y cada jugada dentro del campo.

Un diseño que une cultura y modernidad

Sam Handy, director general de Adidas Football, indicó que: “Con Trionda cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante, creando un diseño que se siente vivo en tus manos“.

El nombre Trionda no es casual, combina ‘Tri’, en referencia a los tres países que organizan el torneo, y ‘Onda’, aludiendo al movimiento y la energía del fútbol.

“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”, comenta la FIFA.

Pero Trionda no es solo un homenaje visual, pues algo que es importante tener en cuenta es que la estructura del balón cuenta con cuatro paneles, lejos de los múltiples gajos de balones tradicionales, lo que mejora la estabilidad durante el vuelo y ofrece trayectorias más predecibles.

El balón integra iconografía de los tres países sede y un diseño técnico pensado para ofrecer trayectorias más previsibles. | Foto: Getty Images

“De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme”, confirmó la FIFA.

A esto se suma un relieve especial y costuras profundas que, de acuerdo con la FIFA, esto mejora: “La adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad”.

La tecnología que ayudaría a prevenir las polémicas

Algo que lo distingue de sus predecesores es la incorporación de un sensor de alta precisión, en un comunicado de la FIFA se resaltó que: “Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento”.

En uno de sus cuatro paneles se encuentra un chip especial, el sensor de movimiento de la Unidad de Medición Inercial (IMU) que captura hasta 500 datos por segundo sobre cómo se mueve, rota y golpea el balón.

“Trionda también lleva la última evolución de la tecnología Adidas Connected Ball en forma de un nuevo e innovador sistema de chip montado en el lateral”, señala en un comunicado la FIFA, quienes aclaran que esta tecnología ha sido desarrollada en estrecha colaboración con Kinexon.

La FIFA destacó que el nuevo dispositivo interno registra cada movimiento del balón con una frecuencia de 500 Hz para apoyar decisiones arbitrales. | Foto: Getty Images

Esta información se transmite en tiempo real al sistema de árbitro asistente de video (VAR), algo que con esa rapidez, sumando el uso de la IA con la posición de los jugadores podría prevenir polémicas, pues habría mayor precisión como también agilidad para resolver casos que se tornen complejos, “entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, destaca la Fifa.

Trionda representa un salto tecnológico

Los balones de Mundiales anteriores ya habían mostrado avances, el Brazuca, usado en Brasil 2014, ofreció un vuelo más estable y materiales mejorados, aunque no incluía ningún tipo de sensor (en ese torneo ni siquiera existía la asistencia arbitral por video).

En cuando a sensores, el Al Rihla, utilizado en Qatar 2022, se convirtió en el primer esférico en incorporar un sensor interno capaz de registrar cientos de mediciones por segundo. Ese dispositivo apoyaba el sistema de fuera de juego semiautomático, facilitando identificar el instante exacto en el que un jugador impactaba el balón.

Brazuca y Al Rihla marcaron avances, pero Trionda convierte la tecnología en un apoyo directo para el arbitraje. Brazuca (abajo a la izquierda), Al Rihla (abajo a la derecha), Trionda (arriba). | Foto: Getty Images

Pese a esos avances, Trionda da un salto adicional, reúne la esencia de tres países anfitriones en un solo diseño y su sensor "ahora se encuentra dentro de una capa especialmente creada en uno de los cuatro paneles, en lugar de un sistema montado en el centro sostenido por un sistema de suspensión. La adición de contrapesos en los otros tres paneles garantiza la estabilidad y el equilibrio continuos del vuelo", afirmó la Fifa, dando a entender que la adición de este tipo de contrapesos en los 3 paneles restantes garantiza equilibrio y estabilidad continuos durante el vuelo.

Trionda lleva la tecnología a un punto en el que el balón se convierte en una herramienta activa de apoyo arbitral, algo que sus predecesores apenas comenzaban a explorar.

Solene Stoermann, directora de categoría de Adidas, dijo: “El próximo verano, Trionda será un personaje principal en el espectáculo más grande del mundo, y no podemos esperar a que los fanáticos y los jugadores disfruten del momento”.