Las palabras de James Rodríguez que le erizan la piel a todo un país: “Ya en 7 meses, lo que todos soñamos”

Habló el capitán, una voz autorizada de la Selección Colombia que solamente piensa en el Mundial 2026 y lo que hará la Tricolor en la cita más importante de la historia. James Rodríguez se dejó ver por la ciudad de Bogotá y no precisamente firmando como jugador de Santa Fe o Millonarios. El ex Real Madrid se convirtió en embajador de una popular marca de cerveza y brindó una rueda de prensa.

Actualmente, James Rodríguez está sin equipo luego de confirmarse su salida del Club León de México, en el que lastimosamente no pudo cumplir con un título y además firmó una prematura eliminación en el Torneo Clausura en la Liga MX. El volante comienza a palpitar un mercado de pases clave, pensando en la recta final hacia el Mundial 2026.

Seguramente, James Rodríguez tendrá que escoger a donde va a seguir y la MLS de Estados Unidos se ve como una posibilidad más que atractiva. Analizaría una posible vuelta a Europa, Argentina o Brasil. Orlando City, Cruz Azul y el fútbol español han sonado como posibilidades, pero sin nada concreto.

James Rodríguez sigue sin equipo. | Foto: NurPhoto via AFP

Mientras define su nuevo club, James Rodríguez viajó a Bogotá y se presentó como embajador de reconocida marca de bebidas alcohólicas y en la rueda de prensa, por supuesto, habló del Mundial 2026 y sus ambiciosos objetivos con la Selección Colombia.

Las palabras de James Rodríguez que ilusionan a todo un país

En diálogo con los medios de comunicación presentes en la sala, James Rodríguez ilusionó al país con el Mundial 2026, que es su gran objetivo, incluso de su carrera deportiva. El jugador le agradeció a la marca por el respaldo y lanzó la frase que aumenta la expectativa en Colombia.

“La verdad que quería estar con ustedes hace mucho tiempo, esta marca está en Colombia hace muchos años, ahora estamos juntos, espero que por mucho tiempo. Vienen grandes cosas para todos, para el país, para ustedes. Quedan siete meses, lo que todos soñamos, con poder quedar campeón, ¿o no? Gracias a todo Águila”, dijo James en rueda de prensa tras confirmarse un nuevo acuerdo comercial para él con una de las marcas más cercanas a la Selección.

Mientras James firmaba como nueva imagen, el equipo colombiano ahora espera superar la fase de grupos, ojalá desde la primera posición para confirmar un fixture con menos dificultad, diferente si pasa segundo o como mejor tercero. Con Luis Díaz y James como dupla principal, todo un país comienza el sueño mundialista.