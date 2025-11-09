Suscribirse

Majestuoso pase de James Rodríguez: con obra de arte, se despidió aplaudido de Club León

Ante los aficionados del cuadro esmeralda, el ‘10’ colombiano dio un último destello de calidad en México.

Redacción Deportes
9 de noviembre de 2025, 3:13 p. m.
James Rodríguez dio una soberbia asistencia en su despedida de Club León
James Rodríguez dio una soberbia asistencia en su despedida de Club León | Foto: Captura de transmisión FOX y Getty Images

De manera oficial, ha terminado el ciclo de James Rodríguez con Club León, luego de un año de altibajos en el rendimiento del equipo y el ’10′.

El partido que enmarcó la despedida del colombiano fue ante Puebla, en el estadio Nou Camp, casa del conjunto fiera.

Allí, el volante dio el último destello de calidad vestido de verde, al asistir con una volea magistral a un compañero para el empate transitorio ante Puebla.

Aprovechándose de la buena pegada que se le conoce con la zurda, el cafetero lanzó un pase de unos 40 metros a campo abierto para dejar frente al arco a Iván Moreno.

En la transmisión oficial del juego, los elogios para el colombiano no se hicieron esperar por la calidad técnica que mostró.

El chanfle que le puso a la pelota para dar tiempo y espacio al atacante hizo recordar las mejores épocas en Real Madrid y Bayern Múnich.

Contexto: James Rodríguez se queda sin equipo: filtran decisión final en Club León

Aplausos en despedida gris para James

El entrenador de Club León puso de titular a James y lo mantuvo a lo largo de 83 minutos, cuando se fue relevado por Ángel Estrada.

Con una calificación de 7.4 puntos, el cucuteño dijo adiós a la afición de León, quien lo aplaudió mientras este iba rumbo al camerino.

James Rodríguez jugó ante Puebla su último partido del ciclo vivido con León
James Rodríguez jugó ante Puebla su último partido del ciclo vivido con León | Foto: Getty Images

El ’10′ les respondió a ese gesto, alzando los brazos y aplaudiéndoles de vuelta por el cariño expresado a lo largo de 2025.

Para James, su último juego antes de unirse a la Selección Colombia dejó ver un buen rendimiento suyo. 80 % de pases completados, 61 toques y la asistencia mencionada dieron cuenta de un juego correcto.

Futuro incierto rumbo al Mundial 2026

Hasta la fecha, no hay certeza del club que acogerá al cucuteño tras su paso por Club León.

Muchos rumores se mueven alrededor del volante, pero nada ha sido confirmado y eso genera cierta preocupación menos de un año del Mundial 2026.

James Rodríguez sufrió molestias tras el doblete de juegos de octubre con la Selección Colombia.
James Rodríguez se quedó sin equipo a menos de un año del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Néstor Lorenzo le ha demostrado a su capitán que jugar es clave para que sea llamado a la Tricolor. En el paso del 10 por Qatar, el técnico tuvo una charla con el futbolista y le sugirió ir a otro destino de mayor competencia para ser citado.

Estados Unidos, algún otro club de México, y hasta Colombia podrían ser los destinos a los que vaya James Rodríguez.

Contexto: Barrida de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia: escobazo devolvió varios

Por ahora, el ’10′ deberá ir a la Selección Colombia para afrontar los últimos dos amistosos de preparación de cara a la Copa del Mundo.

En suelo norteamericano, los días 15 y 18 de noviembre, el combinado patrio jugará ante Nueva Zelanda y Australia.

James está en la lista que reveló en el transcurso de esta semana la Federación Colombiana de Fútbol, junto a Luis Díaz y David Ospina, referentes del camerino.

Luis Díaz le pone la corona simbólica a James Rodríguez.
James Rodríguez es uno de los referentes de Colombia junto a Luis Díaz. | Foto: AFP

Después de estos compromisos se espera que suenen con más fuerza los reales candidatos a quedarse con el colombiano, quien a sus 34 años todavía cuenta con fútbol.

De León, el volante se despide con 30 partidos jugados, cinco goles marcados y ocho asistencias dadas, pero sin títulos alcanzados.

