Los dos posibles destinos de James Rodríguez para 2026: cambio de equipo sería inminente

James Rodríguez se aleja de Club León. El volante cucuteño no está contento con la situación del equipo y buscaría nuevos horizontes en el mes de enero.

Tras la derrota contra Atlas (2-0) en condición de visitante, el conjunto esmeralda quedó al borde de la eliminación y se empieza a hablar sobre el futuro de varios jugadores.

James tiene contrato hasta diciembre. Luego de eso quedará con el pase en su poder y podrá escuchar ofertas en un año clave por la disputa de su último Mundial con la Selección Colombia.

Además de sus cualidades técnicas, el volante cucuteño es una ‘mina de oro’ para la venta de boletas, camisetas y cualquier tipo de artículo relacionado a su imagen.

Eso es algo que llama la atención de los empresarios, pues se trata de un ídolo querido por los colombianos en cualquier parte del mundo.

México o Estados Unidos

Aunque se vaya de Club León, James Rodríguez tiene la posibilidad de continuar en la Liga MX con una nueva camiseta. La otra posibilidad es irse a la MLS de Estados Unidos como han hecho varias estrellas del fútbol sudamericano como Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.

“James Rodríguez y Club León lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definido al 100), pero ya hay equipos de la Liga MX y la MLS pendientes de la situación”, informó el periodista Paco Montes.

.@jamesdrodriguez y @clubleonfc lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definido al 100), pero ya hay equipos de @LigaBBVAMX y @MLSes , pendientes de la situación

*Hoy el colombiano fue parte de entrenamiento regenerativo#ElGuardián pic.twitter.com/2BnMIv1TzJ — Paco Montes (@PacoMontesLA) October 24, 2025

Estar en alguno de los países anfitriones de la Copa del Mundo, le facilita la adaptación a los estadios donde jugará con la Tricolor.

De hecho, esa fue una de las razones por las que aceptó jugar con el Club León.

Pero la expulsión del Mundial de Clubes y los resultados obtenidos en el segundo semestre han modificado las sensaciones de James.

Su última esperanza era que la llegada de Nacho Ambriz cambiara esa racha negativa, sin embargo, el equipo no levanta cabeza faltando pocas fechas para el final de la temporada.

En caso de caer eliminados, James Rodríguez quedará en vacaciones desde noviembre y podrá sentarse a discutir su futuro.

En México no se descarta que la directiva del Grupo Pachuca le haga una oferta para que se quede en León, sin embargo, las partes han tomado distancia al respecto.

James Rodríguez hiló otra derrota con Club León en Liga MX | Foto: Getty Images

Molestia de James

Sumado a eso, en el canal TUDN informaron que James Rodríguez se molestó por ser sustituido el pasado miércoles frente a Atlas y eso aumentó las posibilidades de salir en diciembre.

“James Rodríguez, quien se mostraba molesto, no volteó a ver ni intercambió palabras con Nacho Ambriz quien se encontraba parado en el área técnica”, informaron en la televisión mexicana.

Quedará por ver si esa actitud tiene consecuencias en el próximo partido, que será este sábado enfrentando a los Pumas UNAM en condición de local.