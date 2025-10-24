Suscribirse

Los dos posibles destinos de James Rodríguez para 2026: cambio de equipo sería inminente

Se aleja la posibilidad de renovar contrato con el Club León, luego de los últimos resultados en el torneo apertura de la Liga MX.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 1:58 p. m.
MONTERREY, MEXICO - SEPTEMBER 13: James Rodriguez of Leon smiles prior to the 8th round match between Tigres UANL and Leon as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Universitario Stadium on September 13, 2025 in Monterrey, Mexico. (Photo by Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images)
James Rodríguez, volante colombiano de Club León | Foto: Getty Images

James Rodríguez se aleja de Club León. El volante cucuteño no está contento con la situación del equipo y buscaría nuevos horizontes en el mes de enero.

Tras la derrota contra Atlas (2-0) en condición de visitante, el conjunto esmeralda quedó al borde de la eliminación y se empieza a hablar sobre el futuro de varios jugadores.

James tiene contrato hasta diciembre. Luego de eso quedará con el pase en su poder y podrá escuchar ofertas en un año clave por la disputa de su último Mundial con la Selección Colombia.

Además de sus cualidades técnicas, el volante cucuteño es una ‘mina de oro’ para la venta de boletas, camisetas y cualquier tipo de artículo relacionado a su imagen.

Eso es algo que llama la atención de los empresarios, pues se trata de un ídolo querido por los colombianos en cualquier parte del mundo.

Contexto: Figura de Colombia Sub-20 confirmó su venta a club del exterior: transacción “ya se firmó”

México o Estados Unidos

Aunque se vaya de Club León, James Rodríguez tiene la posibilidad de continuar en la Liga MX con una nueva camiseta. La otra posibilidad es irse a la MLS de Estados Unidos como han hecho varias estrellas del fútbol sudamericano como Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.

“James Rodríguez y Club León lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definido al 100), pero ya hay equipos de la Liga MX y la MLS pendientes de la situación”, informó el periodista Paco Montes.

Estar en alguno de los países anfitriones de la Copa del Mundo, le facilita la adaptación a los estadios donde jugará con la Tricolor.

De hecho, esa fue una de las razones por las que aceptó jugar con el Club León.

Pero la expulsión del Mundial de Clubes y los resultados obtenidos en el segundo semestre han modificado las sensaciones de James.

Contexto: Ni Luis Díaz ni James Rodríguez: voz autorizada dijo cuál es el futbolista con más garra en Selección Colombia

Su última esperanza era que la llegada de Nacho Ambriz cambiara esa racha negativa, sin embargo, el equipo no levanta cabeza faltando pocas fechas para el final de la temporada.

En caso de caer eliminados, James Rodríguez quedará en vacaciones desde noviembre y podrá sentarse a discutir su futuro.

En México no se descarta que la directiva del Grupo Pachuca le haga una oferta para que se quede en León, sin embargo, las partes han tomado distancia al respecto.

James Rodríguez hiló otra derrota con Club León en Liga MX
James Rodríguez hiló otra derrota con Club León en Liga MX | Foto: Getty Images

Molestia de James

Sumado a eso, en el canal TUDN informaron que James Rodríguez se molestó por ser sustituido el pasado miércoles frente a Atlas y eso aumentó las posibilidades de salir en diciembre.

“James Rodríguez, quien se mostraba molesto, no volteó a ver ni intercambió palabras con Nacho Ambriz quien se encontraba parado en el área técnica”, informaron en la televisión mexicana.

Quedará por ver si esa actitud tiene consecuencias en el próximo partido, que será este sábado enfrentando a los Pumas UNAM en condición de local.

Si León pierde quedará eliminado de la liguilla, una nueva decepción que marcaría el final de su historia de amor junto a James.

