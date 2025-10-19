La Selección Colombia tiene varios nombres reconocidos en sus filas: James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos y varios más. Pero hay un futbolista que se lleva los aplausos de todos, entre prensa, aficionados y exjugadores.

Se trata de Daniel Muñoz, lateral derecho que además de jugar en la Selección Colombia, presta sus servicios al Crystal Palace de la Premier League. Según Vladimir Marín, exfutbolista que también jugó con el combinado nacional cuando estuvo activo, es él quien tiene una garra que contagia.

“Es un símbolo de perseverancia, entrega, sacrificio, tiene un carácter impresionante y está dejando un legado de que, con entrega y dejando el temor, se pueden conseguir cosas grandes. Además, contagia al equipo de esa garra, de siempre ir por más y se nota que ha adquirido aprendizajes y una enorme experiencia en Inglaterra”, dijo Vladimír Marín en diálogo con Gol Caracol.

Vladimir Marín (izquierda) junto a Falcao y Abel Aguilar en un entrenamiento de Selección Colombia (2009). | Foto: Colprensa - El País.

Muñoz tiene 29 años y sus actuaciones han despertado la admiración de todo el planeta. Varios panelistas en Inglaterra, exjugadores en su mayoría, lo colocan como uno de los mejores laterales derechos del mundo.

Daniel se ha cotizado en el mercado, llegando a costar, actualmente, 25 millones de euros. Esto según el portal web Transfermarkt, y siendo un valor que lo colocaría en el radar de varios equipos top mundial.

Vladimir Marín añadió a su apreciación: “Por fortuna, hay varios hombres en ese sector y todos son buenos, con dominio, buena salida, terminación de las jugadas. Cada uno tiene sus cualidades, pero deberían ver cómo Daniel Muñoz maneja la posición. Sabe el momento de defender y atacar, sin descuidar, estando alerta los 90 minutos. Lo clave es que hay opciones”.

Marín fue un polifacético jugador mientras estuvo en activo. No obstante, es recordado por su habilidad como lateral izquierdo, dejando huella en los clubes que pasó mientras en esa zona se desempeñó. Por tanto, sabe muy bien lo que implica ese puesto que Muñoz ocupa.

Daniel Muñoz, un indispensable de Néstor Lorenzo

Por la lateral derecha de la Selección Colombia no hay duda en la titular. Hay varios jugadores que se pueden desempeñar allí, como Andrés Román y el mismo Juan Cuadrado, aunque no sea llamado; pero Muñoz es un fijo de Néstor Lorenzo.

El entrenador argentino aún está buscando su equipo ideal para ir a competir al Mundial 2026. Sin embargo, varios nombres tendrían casi lista su presencia allí, como James Rodríguez, Luis Díaz y el propio Daniel Muñoz.

Daniel Muñoz jugando con la Selección Colombia, ante Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. | Foto: Getty Images