Deportes
Gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace a Everton: magistral definición a Jordan Pickford
Así las cosas, Muñoz llegará enchufado a su convocatoria con Selección Colombia.
Otra vez Daniel Muñoz vuelve a ser tendencia en Inglaterra por sus buenas actuaciones. Este domingo, 5 de octubre, el colombiano anotó el primero de su equipo, Crystal Palace, en su visita a Everton por la séptima fecha de la Premier League 2025-2026.
El tanto de Muñoz llegó a los 37′ del primero tiempo. El lateral derecho de la Selección Colombia culminó una brillante jugada colectiva del Crystal Palace con una magistral definición al palo del portero de Everton, Jordan Pickford.
