Daniel Muñoz marcó golazo en Conference League: video del cabezazo al ángulo con Crystal Palace

Daniel Muñoz entró pisando fuerte en su participación de Conference League con Crystal Palace, que enfrentó el debut del certamen internacional ante Dinamo de Kiev.

El lateral de la Selección Colombia sacó de su repertorio sus bondades en el juego aéreo, para vencer en el primer tiempo la zaga rival y poner el 0-1.

¡CABEZAZO ESPECTACULAR Y GOLAZO COLOMBIANO!



Daniel Muñoz se encargó de colocar el 1-0 del Crystal Palace ante Dinamo Kiev.



▶️ Mirá la🏆 #ConferenceLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/JGg98cDNPo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 2, 2025

Fue un centro de costado por parte de uno de sus compañeros, que tuvo al defensor posicionado al ataque de los suyos —como suele hacerlo—.

Allí midió de manera justa el cabezazo que debía dar, para vencer a su marca, quien no logró hacer nada para evitar el salto a lo Cristiano Ronaldo.

Fue una maniobra en la que se manejó de manera precisa el tiempo y espacio, para potenciar las posibilidades de un tanto que entró al otro lado del arco rival.

Muñoz en la celebración se desató a celebrar junto a los aficionados ingleses que viajaron hasta Ucrania.

Señalándose el escudo del Palace, el colombiano les dedicó el tanto que les dio el adelanto parcial en el marcador de la fecha 1.

Reacciones del mundo del fútbol

“Daniel Muñoz is Palace” colocó el Crystal en una foto de la celebración del lateral, mientras se le ve besar el escudo del conjunto inglés.

Periodistas sudamericanos de la talla de Pablo Giralt escribieron: “El primer gol de Crystal Palace por competencias europeas de toda la historia lo hizo un colombiano”.

Ese dato que remarca el comunicador argentino es más que significativo, luego de que Muñoz entrase con su anotación en los libros de historia del Palace.

Daniel Muñoz (atrás) en el momento justo que entra su gol por Conference League. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Fue tal la espectacularidad del gol, que hasta la misma Conference League decidió resaltarlo al dejar un par de fotos y escribiendo: “Ese cabezazo de Daniel Muñoz”.

TalkSPORT fue otro de los medios que no pasó por alto la anotación ‘histórica’ de Muñoz para el Crystal Palace.

“Por primera vez en su historia, el Crystal Palace ha marcado en una gran competición europea. El comienzo perfecto”, resaltan.

De arranque en el Palace

Oliver Glasner es el entrenador del conjunto del que hacen parte Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Si bien el inglés tiene a su disposición dos nacionales, a quien más integra a la cancha es al lateral por sector derecho, que convierte en extremo.

Daniel tiene que hacerse cargo de tareas en defensa, pero el planteamiento de una línea de tres atrás le permite al cafetero aventurarse a irse al ataque y aumentar sus probabilidades de gol.

Este jueves fue justamente lo que sucedió: por esa presencia en área rival de Muñoz fue posible su tanto para la victoria ante los ucranianos.

Al 31′ el tanto del colombiano abrió el camino, y luego llegó en la segunda mitad la anotación de Eddie Nketiah al 58′, que dio tranquilidad a los londinenses.