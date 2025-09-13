Daniel Muñoz y Jefferson Lerma recibieron buena noticia luego de clasificar con Colombia al próximo Mundial; Arias no la pasa bien

Luego de tener una destacada actuación en la pasada fecha de Eliminatorias con la Selección Colombia, en la que finalmente la Tricolor selló su clasificación al Mundial de 2026, los jugadores Daniel Muñoz y Jefferson Lerma recibieron una buena noticia.

Ambos futbolistas, que militan en el Crystal Palace, de la encopetada Premier League, fueron confirmados como titulares para el duelo de su equipo, este sábado, contra el Sunderland.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma celebrando el título de la Community Shield | Foto: AFP

El cuadro de los colombianos marcha en la octava posición del torneo, luego de tres partidos disputados en los que acumula dos empates y una victoria, lo que le ha permitido acumular cinco puntos.

Por su parte, el rival de turno, el Sunderland, es sexto de la liga, tras acumular dos victorias y una derrota, para un total de seis puntos.

El duelo resulta llamativo para los colombianos, pues enfrenta a un rival directo en la tabla de posiciones; de ganar, el Crystal palace le quitaría la posición a su rival y, aunque está muy temprano en la Premier League, son puntos que sobre el final de la temporada cobran vital importancia para las aspiraciones de cualquier club.

Your Palace for this afternoon ✊ pic.twitter.com/5zBmT1eIRK — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 13, 2025

¿Qué pasa con Jhon Arias en el Wolverhampton?

Por el lado de Jhon Arias, otro destacado con la Selección Colombia y que también juega en la Premier League, pero con el Wolverhampton, el panorama es diferente.

El extremo, que llegó con bombos y platillos al fútbol inglés, no ha tenido el mismo desempeño que mostró con el Fluminense y que le sirvió para ser transferido a la mejor liga del mundo, razón por la que en los últimos partidos no ha sido titular o ha sido reemplazado por el entrenador.

Para este sábado, su equipo visita al Newcastle, en un partido clave para el equipo del colombiano, pues necesitan sumar puntos para salir de la última casilla de la tabla de posiciones de la Premier League.

La campaña de los ‘lobos’ no ha sido la mejor y han acumulado tres derrotas en sus tres salidas por la liga, lo que los tiene anclados en el fondo; por su parte, el Newcastle es 13 con dos unidades, por lo que si los de Arias logran la victoria, podrían dar un salto importante en la tabla.

5️⃣ Five changes from #WOLEVE

🇳🇬 Tolu makes his debut



How we line-up to face @NUFC 📋 pic.twitter.com/svtfcwknra — Wolves (@Wolves) September 13, 2025

"Discreto": prensa inglesa le pide un poco más a Jhon Arias en Wolves. | Foto: Getty Images

Luis Díaz, duda con el Bayern Múnich

Por el lado del delantero Luis Díaz, uno de los referentes de la Selección Colombia y refuerzo del cuadro bávaro para esta temporada, las cosas no están claras.

El colombiano, que aunque no marcó en la doble fecha de eliminatorias fue uno de los destacados en las victorias contra Bolivia y Venezuela, no ha sido confirmado como titular, algo que llama la atención, pues su desempeño desde la llegada a su nuevo club ha dejado más que claro que es uno de los inamovibles del entrenador Vincent Kompany.

Antes de llegar a Bayern Múnich, revelan que Luis Díaz quiso llegar a Manchester City. | Foto: Getty Images

El Bayern busca arrebatarle el liderato al Colonia, conjunto que marcha en la parte alta de la tabla, pues ha jugado un partido más que el cuadro de Díaz, que se pondrá al día este sábado.