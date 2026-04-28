Exjurado de ‘Yo me llamo’, Jairo Martínez, dio detalles de su cirugía por cáncer: “Dios me quería dar por donde más me duele”

Yo me llamo ha tenido varias temporadas y por su set de grabación han pasado varios jurados, pero uno de ellos, Jairo Martínez, llamó la atención últimamente por el problema de salud que enfrentó.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, el mismo presentador confirmó que tuvo que ser sometido a una cirugía compleja de urgencia, debido a una masa que comprometía su salud.

Días después de vivir su recuperación, el famoso presentador concedió una entrevista al programa La Red, y allí, habló de cómo se dio todo este problema con su salud, y también señaló cómo se encuentra después de la intervención quirúrgica.

En un inicio, Jairo afirmó que jamás sintió algún síntoma, sino que fue a raíz de una celebración y de bailar muchas horas, que una hernia que tenía se le inflamó y esto lo llevó a hacerse exámenes médicos.

“Yo no tenía ni un síntoma, y yo por irresponsable desde la pandemia no me examinaba la próstata. Tengo una hernia que quería operarme”, dijo, y añadió: “Se me inflamó una hernia que yo tenía ahí medio descuidada en la ingle y comienzo a hacerme los exámenes para operarme la hernia y me descubren en los antígenos que los tengo súper altos”.

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Jairo dejó ver que estos antígenos estaban no solamente subidos, sino totalmente elevados: “Una persona como yo debe tener los antígenos en 4 y yo los tenía en 720″, señaló, dejando ver que a raíz de esto le hicieron una biopsia que arrojó el resultado de cáncer de próstata que estaba “Gracias a Dios encapsulado”.

Jairo afirmó que esta situación llegó a él para darle una lección de vida, y además mencionó que empezó a darle relevancia a este tema desde que tuvo un sueño con su madre fallecida en el que ella le decía que quería que estuviera bien.

“Ese fue el primer pronóstico, pero había que hacer una serie de exámenes [...] Yo nunca he hecho ejercicio, yo no le paro bola a las dietas, bastante rumbero y yo dije, a mí me va a salir de toda vaina. Simplemente, Dios me quería dar por donde más me duele, en la próstata, para que yo de alguna forma tuviese un tiempo de reflexión que no he tenido en estos días”. señaló.

Como resultado de la cirugía, el presentador afirmó: “Me sacaron el 30% de la próstata y me sacaron los ganglios. Gracias a Dios hasta el día de hoy, todo está bajo control”.

De una forma jocosa, Jairo afirmó que parece “una mujer con cesárea” por su cicatriz, “Yo pensé que la próstata se hacía por los genitales, y no, es por el estómago”, dijo.

A raíz de esta intervención, el presentador mencionó que está viviendo algo que jamás había vivido, cambios en su vida, sobre todo en sus hábitos: “Me cambiaron la dieta, cero dulces, cero comidas inflamables”, dijo.

Por último, Martínez aprovechó para dejar un mensaje a los hombres para que no esperen a que lo grave llegue, sino que, de manera preventiva, comiencen a revisarse: “Esto es una lección grandísima. Si uno se hace el examen anualmente, tal vez se le puede hacer un tratamiento en vez de llegar a la cirugía a la que llegué yo”, concluyó.