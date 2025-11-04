Exjurado de ‘Yo me llamo’ se destapó sobre Amparo Grisales y expuso detalles de su relación: “Fue lo que me costó el puesto a mí”

Yo me llamo se ubicó como uno de los formatos más famosos de la televisión colombiana, debido a la amplia trayectoria que construyó con el pasar de los años. Poco a poco sumó un público fiel, el cual se percató de momentos tensos, inesperados y particulares dentro de la producción.

Uno de los temas que más polémica generó fue el cruce entre los jurados originales del formato, quienes llegaron a tener roces que cruzaron la pantalla. Amparo Grisales, Jairo Martínez y Luz Amparo Álvarez fueron los encargados de liderar la idea, conquistando a todos los fanáticos de este tipo de propuestas.

Los tres expertos no lograron llevarse bien dentro de las grabaciones de las temporadas, chocando con ideas, opiniones y perspectivas de los participantes. La ‘Diva’ de Colombia y el productor comenzaron a presentar enfrentamientos constantes, al punto de ofenderse ante cámaras.

Jairo Martínez | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

Tras años desde que esto salió a la luz, Jairo Martínez concedió un diálogo para un espacio, revelando un poco de la relación personal y laboral que tuvo con la celebridad. El famoso mencionó qué detonó sus peleas, enfatizando en los malos tratos que recibió.

Según se vio en el pódcast de Lili Bechara, el exjurado de Yo me llamo mencionó lo sucedido, dejando varios comentarios en el aire.

“Hasta el día de hoy yo no la entiendo, vamos a ser sinceros, si alguien sabe de televisión es Amparo Grisales. No estaba acostumbrado a que me trataran mal, a que me maltrataran, porque llegó un momento en el que fue duro estar en el programa para mí”, dijo.

El productor reafirmó que estas discusiones eran muy reales, al punto de subir el tono y generar un ambiente complicado de llevar.

“Eran bastante reales, hasta peor (refiriéndose a las peleas), yo creo que eso fue lo que me costó el puesto a mí”, afirmó.