Gracias a su amplia trayectoria en la industria televisiva, Amparo Grisales recibió el apodo de ‘la diva de la televisión colombiana’, pues ha aparecido en diferentes producciones como el concurso de imitación Yo me llamo, en el cual ha sido jurado en todas sus temporadas.

La también modelo ha sido tema de conversación en varias ocasiones por su apariencia física, pues muchos internautas han afirmado que no aparenta la edad que tiene; incluso recientemente Amparo se pronunció en redes sociales porque una marca estaba usando su imagen para vender productos de “eterna juventud”.

Amparo Grisales jurado de 'Yo me llamo' | Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Amparo Grisales habló sobre la edad

Frente a un asunto que suele ser muy común para una de las figuras públicas colombianas más reconocidas, dio una nueva opinión que generó todo tipo de comentarios. En un fragmento de la entrevista con la periodista Pilar Castaño, Amparo respondió si la edad existe.

“La edad existe en tu cabeza y, como la cabeza para mí es lo que manda en ti, o sea, para mí la mente es lo más poderoso, es una herramienta muy poderosa y con esa herramienta tú puedes moldear, yo creo que muchas cosas de tu vida”, respondió la actriz manizaleña.

También mencionó que ha estado viendo unos videos sobre una filosofía que le han generado interés y por eso se ha involucrado en el tema del estoicismo, dando a entender que está de acuerdo con esta escuela que enseña a vivir con virtud y razón, pero sobre todo enfocándose en lo que se puede controlar.

“Los que celebran los cumpleaños son los que se restan años”, expresó, haciendo referencia a una de las nuevas creencias y conocimientos que ha adquirido al ahondar sobre esta doctrina.

Reacción de los usuarios

En menos de un día, la publicación cuenta con más de 21.000 me gusta y 1000 comentarios, en los que los seguidores han opinado sobre su respuesta, pues aunque algunos demostraron estar de acuerdo y resaltan su belleza, otros manifestaron su inconformidad.