La reconocida actriz caleña Carolina Ramírez, protagonista de producciones de éxito internacional como La Reina del Flow y La hija del mariachi, ha captado la atención de sus seguidores al compartir detalles íntimos y honestos sobre su primer embarazo a los 42 años. A través de sus plataformas digitales, la intérprete decidió visibilizar las transformaciones físicas que atraviesa, alejándose de los filtros y abordando temas como el melasma y las estrías.

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En una reciente interacción en su cuenta oficial de Instagram, Ramírez mostró de cerca las manchas que han aparecido en su rostro durante los últimos meses. Según explicó la actriz, se trata de melasma, una condición cutánea caracterizada por la aparición de manchas oscuras, frecuentemente desencadenada por los cambios hormonales propios del periodo de gestación.

“Me parece muy importante también mostrarme así; estoy llena de manchas, melasma por todas partes, pero hace parte del proceso, viene con el paquete”, afirmó la actriz en un video donde se le ve en un entorno cotidiano.

Con un tono de aceptación, Ramírez subrayó que, aunque realiza cuidados preventivos, entiende estas marcas como una consecuencia natural de la etapa que vive: “Bienvenidas las manchas y las estrías; aunque hago todo para evitarlas, si llegan, bienvenidas sean. Si esto viene con un bebé, que vengan todas”.

La llegada de este primer hijo representa un hito personal significativo para la actriz. En declaraciones concedidas anteriormente a la revista Marie Claire Colombia, Ramírez se sinceró sobre las dificultades que enfrentó para concebir. A sus 42 años, la caleña reveló haber pasado por diversos procesos médicos sin éxito inicial, una experiencia que comparten muchas mujeres y que ella define como una etapa de frustración superada.

“Hice todo lo que había que hacer médicamente y no pasó. El día que sucedió fue en un momento en que realmente estaba conectada”, relató. Para la actriz, este embarazo llega en un punto de madurez donde se siente “realizada familiar y profesionalmente”, lo que le permite recibir los cambios corporales con una perspectiva de gratitud.

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Fiel a su estilo reservado pero cercano, Carolina Ramírez ha optado por mantener algunas sorpresas para el momento del parto. Aunque la expectativa entre sus millones de seguidores es alta, la actriz confirmó que no revelará el sexo del bebé hasta que nazca.

En cuanto a la nacionalidad del nuevo integrante de la familia, el contexto es multicultural. Ramírez, de nacionalidad colombiana, y su pareja, de origen argentino, han establecido su residencia en México desde hace varios años. Debido a esto, el bebé contará con la nacionalidad mexicana por nacimiento.

La apertura de la actriz ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales. El melasma, aunque es una preocupación cosmética común, suele ser temporal y tiende a atenuarse tras el parto, un hecho que la misma Ramírez reconoció al decir: “Esto también se va a quitar”.