“Tuve novios de todas las nacionalidades”: el pasado “noviero” y rebelde de María Fernanda Cabal

En una reciente conversación en el pódcast Geniales y mayores que yo, conducido por la periodista Vanessa de la Torre para Caracol Radio, la congresista María Fernanda Cabal abrió un paréntesis en su agenda política para abordar facetas poco conocidas de su vida personal. La política caleña relató anécdotas sobre sus relaciones sentimentales previas al matrimonio, las presiones sociales de la época y su actual visión sobre la autonomía de las mujeres.

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Durante la entrevista, Cabal recordó cómo era el entorno social cuando tenía 20 años. Según su testimonio, en aquel entonces existía una marcada presión sobre las mujeres para contraer matrimonio a temprana edad. “Decían que a uno lo dejaba el tren. Ay, qué pereza”, comentó la senadora, subrayando su rechazo a la premisa de que la realización femenina dependía exclusivamente de formar una familia antes de los 25 años.

A pesar de estas imposiciones, la senadora explicó que decidió vivir su juventud con libertad. Se definió a sí misma como una persona “muy noviera” y detalló que sus parejas provenían de diversas nacionalidades. “Fui muy, muy noviera. Tuve novios de todas las nacionalidades. Soy muy romántica, pero es un romanticismo fantasioso”, admitió, refiriéndose a una idealización del amor que, según ella, fue influenciada por los cuentos de hadas.

La senadora no eludió temas complejos al recordar sus años de juventud. En un ejercicio de autocrítica, Cabal mencionó que en su etapa de “rumbera” incurrió en conductas de riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol. “Todos bebíamos aguardiente y todo el mundo se emborrachaba. Yo no sé cómo no nos matamos”, relató en el pódcast, calificando aquellos episodios como una falta de responsabilidad propia de la edad.

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Este tono de sinceridad ya había sido explorado anteriormente en una entrevista para La sala de Laura Acuña. En dicha oportunidad, la congresista confesó haber sido infiel en algunas de sus relaciones de juventud, atribuyendo estos comportamientos a una personalidad “posesiva” y celosa. “Claro que a veces les ponía los cachos a mis novios, pero no me gustaba que me los pusieran a mí”, afirmó en aquella ocasión entre risas.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue su relación con su esposo, José Félix Lafaurie, actual presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Cabal explicó que se casó a los 24 años, motivada por un profundo sentimiento de admiración hacia él, factor que considera determinante para la estabilidad de su hogar.

Para Cabal, el éxito de su unión radica en que su esposo no se siente intimidado por su autonomía. “El reto para una mujer que empieza a hacerlo todo es encontrar quién le dé la talla”, señaló, enfatizando que empezó a trabajar y a generar sus propios recursos desde los 17 años. Según Cabal, muchos hombres temen a las mujeres con independencia económica y éxito profesional, pero aseguró que Lafaurie posee la inteligencia suficiente para valorar y respetar esa esencia.