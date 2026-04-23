“Le sacamos 2 millones a un ministro”: Sai, hijo de Diego Trujillo, confiesa que le robó dinero a un funcionario público

En una reciente entrevista concedida al espacio digital La Red Viral, el joven artista Simón Trujillo, conocido en la industria musical como ‘Sai’, compartió detalles inéditos sobre su adolescencia y su actual proceso de consolidación artística. El hijo de los reconocidos actores Diego Trujillo y Tatiana Rentería abordó con franqueza episodios de su pasado, incluyendo el robo a un funcionario público del país.

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Durante la conversación, Trujillo fue entrevistado sobre conductas pasadas, a lo cual respondió relatando un suceso ocurrido cuando tenía aproximadamente 14 o 15 años. Según su testimonio, en aquel entonces el artista confesó que en compañía de un amigo del colegio, clonaron la tarjeta bancaria perteneciente al padre de un amigo, quien desempeñaba un cargo como ministro.

“Fue una pilatuna que hice cuando era pequeño... resumidamente, tarjeteamos al papá de un amigo porque nos caía mal y le queríamos hacer el mal. Le sacamos como 2 millones de pesos”, afirmó el cantante en la entrevista.

El artista aclaró que este hecho no es motivo de orgullo y que tuvo consecuencias inmediatas, como su expulsión de la institución educativa en la que cursaba sus estudios.

Asimismo, destacó el papel de su padre, el actor Diego Trujillo, quien al enterarse de la situación, optó por reportar el hecho al colegio para asegurar que su hijo comprendiera la gravedad de la falta y asumiera la responsabilidad de sus actos.

El joven intérprete también se refirió a otros aspectos de su vida personal, como el consumo de cannabis, señalando que mantiene una relación de honestidad con su núcleo familiar.

“Con mi familia no hay secretos de nada”, enfatizó Trujillo, buscando desmitificar prejuicios sobre su personalidad y asegurando que sus acciones pasadas no definen la esencia de su proyecto actual.

Aunque en redes sociales y algunas personas han generado comentarios divididos sobre sus declaraciones, ‘Sai’ sostiene que su intención al hablar de estos temas es la transparencia. El artista insiste en que, a pesar de la imagen que algunos puedan percibir, su enfoque actual está estrictamente vinculado a la disciplina de su carrera musical, distanciándose de cualquier conducta delictiva o problemática.

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Más allá de las anécdotas personales, el artista hablo de su futuro en el género urbano. Actualmente, el artista celebra el lanzamiento de una colaboración en el género de la guaracha junto a figuras prominentes como Víctor Cárdenas (productor del éxito mundial ‘Pepas’ de Farruko) y Sergio Acosta.

Según explicó Trujillo, la oportunidad de incursionar en la guaracha surgió de manera orgánica cuando los productores escucharon sus composiciones. “Yo no me imaginaba haciendo guaracha, pero se dio la oportunidad y dije ‘vamos’”, comentó. Este movimiento estratégico busca diversificar su sonido antes de presentar proyectos más personales.

Simón Trujillo concluyó la entrevista reafirmando que la música es su único plan de vida, enfocándose en mejorar su técnica y contenido para consolidarse como una figura relevante dentro del panorama artístico colombiano.