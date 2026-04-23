“No sabía cómo mirarme”: Andrea Guerrero revela detalles de la reconstrucción de su nariz tras el cáncer de piel

La reconocida periodista cucuteña Andrea Guerrero, sorprendió a sus seguidores y a los medios al revelar, a través de un video publicado en sus redes sociales, que ha estado enfrentando una batalla contra el cáncer de piel. La presidenta de Win Sports profundizó en uno de los aspectos más difíciles de su lucha: la reconstrucción de su nariz y el impacto de verse al espejo tras las intervenciones.

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De acuerdo con el relato publicado por Guerrero en su cuenta de Instagram, el proceso inició con una pequeña lesión en la nariz que no cicatrizaba de manera normal. Lo que inicialmente parecía un “grano” persistente, resultó ser la señal de alarma de un carcinoma.

“Decidí ir a la dermatóloga por un pequeño grano que no paraba de sangrar. Y así supe que efectivamente tenía cáncer de piel en la nariz”, explicó Guerrero en su testimonio.

El cáncer de piel tipo carcinoma, cuando aparece en el rostro, supone un reto doble para los especialistas. Guerrero explicó que lo que inició como un pequeño sangrado terminó en un diagnóstico que comprometía la estética y funcionalidad de su nariz.

“Fueron dos cirugías. Una para quitar el cáncer y otra para reconstruir la nariz. Y entre una y otra, tiempo, silencio y muchas preguntas”, confesó la comunicadora cucuteña.

La periodista, que ha pasado más de 20 años frente a las cámaras, no ocultó el golpe emocional que supuso el postoperatorio. El proceso de reconstrucción no solo fue físico, sino también mental. Guerrero admitió que durante el tiempo de recuperación se alejó del ojo público debido a la incertidumbre sobre su apariencia final.

“Me alejé. No sabía cómo mostrarme, ni siquiera sabía cómo mirarme. Y en ese encierro dudé de mí, de mi fortaleza, de mi lugar”, reveló con valentía. Este testimonio pone sobre la mesa la presión estética que enfrentan las mujeres en los medios, incluso ante crisis de salud severas.

A pesar del temor inicial por cómo quedaría su rostro y el futuro de su hija, la ejecutiva aseguró que hoy ve su proceso desde una perspectiva de gratitud. Aunque confirmó que aún le resta una cirugía adicional, el mensaje central de sus nuevas declaraciones es la aceptación de su nueva realidad.

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“Hoy tengo una cicatriz, pero entendí que esa cicatriz no me hizo menos. No me quitó el lugar, no me volvió débil. Al contrario, me hizo volver a encontrarme”.

Guerrero cerró su intervención enfatizando que su historia debe servir como espejo para quienes ignoran señales de su cuerpo. El hecho de haber requerido una cirugía reconstructiva es la prueba de que el cáncer de piel, aunque tratable si se detecta a tiempo, puede ser altamente invasivo si se posterga la visita al especialista.

“Si algo cambia, consúltalo. No lo dejes para después. Protégete la piel”, concluyó, recordándole a su audiencia que la verdadera fortaleza reside en saber cuándo detenerse para cuidar la vida.