“El único fraude fue el que pretendieron ustedes impulsando el voto por Cepeda”: le dicen a Petro tras poner en duda resultados electorales

Este domingo, 31 de mayo, una vez se conoció que el candidato Abelardo de la Espriella ganó las elecciones, el presidente Gustavo Petro puso un manto de duda sobre los resultados de los comicios.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado“, indicó el presidente Petro en parte de su mensaje en X, en horas de la noche de este domingo 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella responde a invitación de Iván Cepeda: “Reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”

Tras lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal compartió un mensaje en X esta mañana de lunes, 1 de junio, respondiendo a lo dicho por el presidente Petro.

“El único fraude fue el que pretendieron ustedes impulsando el voto por Cepeda, entregando billones de pesos en contratos y permitiendo la violencia contra los electores en zonas cocaleras”, dijo puntualmente la congresista del uribismo.