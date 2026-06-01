José Antonio Kast, presidente de Chile, felicitó a Abelardo de la Espriella tras su triunfo en primera vuelta

Desde su cuenta de X, el presidente de Chile, José Antonio Kast, uno de los nombres más representativos de la derecha latinoamericana, felicitó a Abelardo de la Espriella tras su victoria en la primera vuelta y su paso a la segunda vuelta en la que se enfrentará a Iván Cepeda el próximo 21 de junio para definir quién llegará a la Presidencia de la República.

“Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región”, manifestó el mandatario chileno a través de su cuenta en la red social en muestra de respaldo al candidato de derecha.

María Corina Machado felicita a Abelardo de la Espriella tras los resultados de la primera vuelta

Cuando Kast triunfó en Chile en la segunda vuelta presidencial de su país, en las elecciones de marzo, Abelardo de la Espriella ya había manifestado públicamente su respaldo al líder chileno, con quien compartió una fotografía. “Felicitaciones, presidente José Antonio Kast. Chile vuelve al rumbo del que nunca debió salirse. Firme por la patria”, dijo el candidato el pasado 11 de marzo.