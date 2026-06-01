María Corina Machado felicita a Abelardo de la Espriella tras los resultados de la primera vuelta

A través de su cuenta de X, la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, manifestó su respaldo a Abelardo de la Espriella tras su victoria en la primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo, que significó su paso a la segunda vuelta contra Iván Cepeda, que tendrá lugar el próximo 21 de junio.

“Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma, Abelardo de la Espriella, a quien deseo mucho éxito en la próxima etapa. Confío en que este proceso fortalecerá las instituciones democráticas de Colombia e impulsará su crecimiento económico y su seguridad”, aseguró en su mensaje la líder venezolana.

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“Los venezolanos necesitamos una Colombia fuerte y unida para juntos desmontar las redes criminales y el comunismo que tanto dolor y miseria han traído a nuestra gente. Envío también mi reconocimiento a Paloma Valencia, al presidente Álvaro Uribe Vélez y a todos los colombianos que han abrazado la causa venezolana. ¡Colombia y Venezuela tendrán Paz y Libertad!”, cerró en su mensaje.