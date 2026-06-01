Selección Colombia recibió cátedra de Wilmar Roldán e Ímer Machado para el Mundial 2026: este fue el tema

Pocos días faltan para que la Selección Colombia inicie su participación en el Mundial 2026. Desde el próximo 11 de junio rodará el balón y el estreno del equipo colombiano se dará el 17 del mismo mes ante Uzbekistán.

En lo deportivo hay que decir que la Tricolor ya se entrenó con sus 26 convocados. Este domingo, en Bogotá, el equipo pudo hacer una práctica en donde el único ausente fue Jhon Córdoba, que hizo trabajos de gimnasio.

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De resto, todos estuvieron bajo las órdenes de Néstor Lorenzo para ultimar detalles de lo que será el amistoso de este mismo lunes ante Costa Rica.

La cátedra de Roldán y Machado

Por otra parte, la Federación Colombiana de Fútbol reportó que el equipo nacional estuvo recibiendo una capacitación arbitral. El propósito era enterar a los jugadores de las nuevas normas para la Copa del Mundo impuestas por la FIFA.

“El cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombia participaron en una jornada de capacitación técnica dictada por la Comisión Arbitral de la FCF. La sesión estuvo liderada por el árbitro internacional Wilmar Roldán y por Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol", informó la FCF.

Ímer Machado, director del Departamento de Arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Suministrada a SEMANA (FCF)

“El objetivo principal del encuentro fue dar a conocer las recientes actualizaciones normativas que implementará el ente rector del fútbol mundial para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, publicaron dando a conocer el tema central del encuentro.

“Durante el espacio, los miembros de la delegación pudieron resolver dudas y precisar conceptos reglamentarios con los expertos arbitrales”, mencionaron de la participación activa de los miembros de Selección Colombia.

“La agenda inició con una perspectiva histórica sobre la evolución de las Reglas de Juego desde 1863. Posteriormente, se abordaron los aspectos específicos que regirán en la cita orbital, tales como los nuevos protocolos en el momento de las sustituciones, la evaluación de jugadores presuntamente lesionados y las dinámicas de reanudación del juego, entre otros puntos clave", precisaron sobre otros temas tratados.

Wilmar Roldán, árbitro encargado de dar capacitación arbitral a la Selección Colombia Foto: Suministrada a SEMANA (FCF)

“Con esta inducción, el combinado nacional continúa preparándose desde todos los frentes para lo que será el evento deportivo más importante del año", dicen con miras al Mundial.

“El entrenador Néstor Lorenzo, en conjunto con la Federación Colombiana de Fútbol, expresa su agradecimiento a Wilmar Roldán, Ímer Machado y la Comisión Arbitral por la instrucción impartida”, cierra la misiva.

Banderazo en Techo

Hasta el estadio Metropolitano de Techo llegaron una parcial de aficionados de la Selección Colombia que no desaprovecharon tener al equipo nacional en la capital para ir a hacerles el acostumbrado ‘banderazo’ previo a los juegos.

🇨🇴 ¡UNA FIESTA A LAS AFUERAS DEL ESTADIO DE TECHO!



⚽ La barra @LafiebreOficial, acompañada de decenas de hinchas de la Selección Colombia, organizó un banderazo en el Estadio Metropolitano de Techo, en la localidad de Kennedy, para alentar al equipo de todos.



🥹 Comenzó esto. pic.twitter.com/HMRHR2HO5m — Sí era gol ⚽ en Red+ (@SiEraGol) June 1, 2026

Fue un encuentro en el que se vio acecarse a James Rodríguez a la gente, yendo hasta ellos a firmar camisetas y entregar algunos saludos.

Toda la delegación de la Tricolor estuvo por varios minutos allí instalada frente a sus aficionados, que este 1 de junio llenarán El Campín para el amistoso con Costa Rica y a la par, la despedida de cara al vuelo de Colombia hacia el Mundial 2026.