Este 1 de junio, la Selección Colombia jugará su penúltimo partido amistoso de cara a la Copa del Mundo. Será un juego ante Costa Rica en el estadio El Campín, que también servirá para que la afición de la Tricolor despida a los 26 elegidos y cuerpo técnico.

Aunque sea un juego de preparación, el aficionado colombiano espera que el equipo nacional recobre la senda del triunfo. Después de lo visto frente a Croacia y Francia, muchas dudas quedaron del nivel del equipo nacional para afrontar el reto en Norteamérica.

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Ganar parece una obligación para los de Néstor Lorenzo. Otro resultado diferente a ese haría que las dudas se incrementen a 11 días del inicio del Mundial.

Justo por la importancia que tiene el amistoso ante los ticos, es que el argentino pondría lo mejor desde el arranque. El once titular que saltaría a la grama tendría a figuras como Luis Díaz o James Rodríguez desde el “vamos”.

Probable nómina de Colombia vs. Costa Rica: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Con el arribo en la mañana del sábado de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma desde Europa tras ser campeones de Conference League con Crystal Palace, el entrenador a cargo de Colombia ya cuenta a disposición con todos los elementos elegidos para la Copa Mundo de 2026

Hora y canal para ver en vivo:

Colombia vs. Costa Rica

Amistoso internacional hacia el Mundial 2026

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Caracol y RCN Televisión

Estadio: El Campín

Según lo informado por la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo realizará en la tarde de este domingo una práctica más antes del partido del lunes.

Después de ella, se concentrarán nuevamente en el hotel en el que están alojados y esperarán por la hora durante el martes para ir rumbo a El Campín, donde en la tarde noche jugarán el amistoso en mención.

Estadio El Campín recibirá a la Selección Colombia para su despedida hacia el Mundial 2026. Foto: Colprensa

El evento no solo será deportivo, según se ha podido conocer, algunos artistas musicales también estarán presentes allí para animar la fiesta de tener a la Selección de Mayores en el estadio de los capitalinos.

Morat, banda capitalina sería otro de los atractivos para lo que ha llamado la FCF ‘La Recta Final’.

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia: