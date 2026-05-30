Vitinha, tras el título de Champions League con el PSG, manda contundente mensaje a Colombia: ojo, Lorenzo

Ganar dos Champions League seguidas es el sueño que muchos tienen y Vitinha lo hace realidad luego de la victoria en la final contra el Arsenal, que se jugó en Budapest, Hungría, y que arrojó un 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, para forzar los penaltis en la cancha del Puskás Arena. Al final, hubo errores de los Gunners que le condenaron y el gigante parisino se quedó con la ‘Orejona’ tras un 4-3 en la tanda.

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“Terminar de esta manera, es el sueño máximo, el back to back (dos veces seguidas), es un orgullo para todo el mundo, nos lo merecíamos, creo”, declaró el volante portugués en rueda de prensa en el Puskas Arena, que además será rival de la Selección Colombia el próximo mes en el Mundial 2026.

“Le ponemos la guinda al pastel, hemos ganado la segunda Liga de Campeones consecutiva y es un placer poder decirlo”, exclamó con orgullo Vitinha, que es considerado uno de los mejores volantes de la actualidad en el mundo. El mensaje es claro para Colombia, que se perfila como su rival más complicado en el Grupo K.

El técnico Néstor Lorenzo ya trabaja para frenar el buen pie y la visión de juego de Vitinha, al que tendrá frente a frente el próximo 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, en el partido que se cree definirá el primer lugar en el grupo K. El actual campeón de Champions formará en la titular con Portugal, junto a Cristiano Ronaldo.

Vitinha con la Champions League. Foto: Getty Images

El mensaje para Colombia es claro. Vitinha fue considerado el mejor jugador del partido en la final contra el Arsenal. Y es que en un duelo tan cerrado y con táctica defensiva, su labor denota más carga en el medio, donde siempre está condicionado por el rival a ser efectivo en los pases o intentar la victoria en los duelos por el balón.

Vitinha manda mensaje a Colombia

Los números de Vitinha están por el cielo. Fue el futbolista con mayor número de pases efectivos en la cancha del Puskás Arena y con una superioridad del 90% en este ítem. Anotó 141, de los cuales 75 fueron en campo rival. Jugó 105 minutos y tuvo cuatro remates al arco. Eso le bastó para ser considerado el MVP de la final.

Vitinha en rueda de prensa Foto: UEFA via Getty Images

“Ha sido una temporada loca, con muchos altibajos, empezamos esta temporada con el poco descanso que habíamos tenido”, recordó Vitinha, quien ahora se concentra en la Selección Portugal y la participación en el Mundial 2026, donde esperan dar la sorpresa.

Advertencia para Néstor Lorenzo

“Vitinha fue el mejor jugador del Paris esa noche. Tomó las riendas del centro del campo —especialmente en la segunda parte—, impulsando a su equipo hacia adelante y marcando el ritmo. Fue una actuación excelente por parte del centrocampista portugués", dice la UEFA sobre Vitinha.

Ante estas estadísticas, es claro para Colombia que Vitinha es de los jugadores portugueses con mejor rendimiento hasta el momento. El técnico Néstor Lorenzo deberá trabajar en su mediocampo para intentar frenar sus iniciativas ofensivas y recuperaciones de pelota.

El tándem de Richard Ríos y Jefferson Lerma tendrá un 27 de junio con mucho estrés intentando detener a este campeón de Champions.

“Puede que no dure (en el PSG), pero ahora mismo podemos decir que somos el mejor equipo del mundo y de Europa, disfrutamos muchísimo jugando en este grupo increíble y humilde, por el que queremos darlo todo en el terreno de juego”, dijo Vitinha en rueda de prensa.