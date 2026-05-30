En medio de la creciente expectativa que rodea el panorama político nacional y cuando Colombia se prepara para vivir una nueva jornada de elecciones presidenciales, el streamer colombiano Westcol anunció que sostendrá una conversación en vivo con el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La transmisión está programada para este sábado 30 de mayo y ha despertado gran interés entre los seguidores del creador de contenido, quien poco antes del stream lanzó una inesperada invitación con la que busca incentivar la participación de los espectadores durante su encuentro.

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“Pregúntenle lo que quieran a Abelardo. Si alguien se lo va a decir soy yo”, escribió el joven en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con una caja de preguntas para que los usuarios envíen sus comentarios.

La transmisión con De la Espriella está programada para las 6:00 p. m. de este sábado 30 de mayo en Colombia.

El stream de Westcol con Abelardo de la Espriella comenzará a las 6:00 p.m. en Colombia. Foto: Instagram @westcol

El encuentro virtual ha despertado gran interés entre sus seguidores, especialmente porque se llevará a cabo apenas un día antes de la jornada de votaciones.

“Hoy a las 6.00 de la tarde, todo el mundo por favor, no se lo pierdan, vamos sin filtros, a lo que es, con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella”, recordó el joven en una de sus publicaciones.

¿Cómo ver el ‘stream’ de Westcol con Abelardo de la Espriella?

Las personas interesadas en seguir la conversación de Westcol con Abelardo de la Espriella podrán conectarse a través del canal oficial del creador de contenido en la plataforma Kick.

Además, se prevé que la transmisión sea compartida en las redes sociales del candidato, una práctica que se ha repetido en anteriores encuentros y que permite ampliar el alcance de la audiencia.

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Aunque no han dado a conocer todos los detalles relacionados con la producción, se cree el esperado encuentro tendría lugar en la ciudad de Barranquilla.

Por el momento, Westcol deja abierta la invitación a todos sus seguidores y espectadores para que participen de manera activa en la transmisión en vivo y, de este modo, despejar cualquier duda que exista en torno a las propuestas presidenciales presentadas por el abogado.