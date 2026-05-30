El nombre de Manuela Echeverri es tendencia en redes sociales luego de que se conociera en las últimas horas una denuncia por presunta violencia intrafamiliar en contra de su esposo, el candidato presidencial Santiago Botero, líder del movimiento político Romper el Sistema.

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La situación salió a la luz luego de que la Comisaría de Familia de Cartagena ordenara medidas de protección a favor de la artista y de su hijo de diez meses. Según la entidad, la denuncia hace referencia a presuntos hechos de violencia ocurridos en el contexto familiar el pasado 28 de mayo de 2026.

Las medidas incluyen el desalojo de la vivienda que compartía la pareja, así como restricciones para evitar cualquier tipo de contacto que pudiera afectar a la denunciante o al menor de edad.

Santiago Botero. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Aunque el episodio ha puesto a la pareja en el centro de la discusión pública, la figura de Manuela Echeverri ya era ampliamente conocida en sectores culturales y artísticos del país.

¿Quién es Manuela Echeverri y cuál es su trayectoria en el mundo del arte?

La cartagenera ha construido una carrera como artista plástica, destacándose por obras que han sido exhibidas en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Además, es cofundadora de Casa Santiago Botero, un reconocido espacio cultural ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, lugar en el que se exponen piezas de artistas como Alejandro Obregón, David Manzur y Fernando Botero.

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Su trabajo también ha alcanzado escenarios internacionales, pues una de sus esculturas con forma de corazón fue utilizada durante el lanzamiento global de la serie colombiana Pálpito, producción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix en habla hispana.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el Red Dot Award, considerado uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo. También ha participado como embajadora de organizaciones como WWF, Save the Children y la Fundación Finsocial, fortaleciendo una imagen pública asociada al activismo ambiental y social.

La historia de Manuela Echeverri y el candidato presidencial

La historia de amor con Santiago Botero también fue ampliamente compartida en redes sociales. La pareja celebró su matrimonio civil en 2023 y, desde entonces, publicó con frecuencia fotografías y mensajes que reflejaban una relación aparentemente sólida.

Uno de los mensajes más recordados fue el que compartieron tras formalizar su unión. “El amor es la fuerza más poderosa del universo, puede con todo, pero sobre todo encontrar una persona con quien te sientas tu mejor versión, con quien te sientas genuina y auténtica, con quien puedas ser tú siempre”, escribieron en una publicación que recibió cientos de reacciones.

Meses después continuaron documentando momentos importantes de su vida juntos. En agosto de 2024 llegaron al altar en una ceremonia religiosa cuyos detalles también fueron compartidos con sus seguidores.

En una de las publicaciones relacionadas con el evento se destacaba que “al momento de unir dos vidas para siempre, cada detalle es muy importante”, resaltando además la importancia simbólica que Echeverri quiso darle a su vestido de novia.

La llegada de su hijo marcó una nueva etapa para la familia. Durante diciembre de 2025, la artista compartió imágenes de unas vacaciones familiares acompañadas por una reflexión que reflejaba la importancia que tenía su núcleo más cercano. “Si quieren conocerme, hay dos cosas que amo con el alma, las sorpresas y la familia”, escribió en ese momento.

Más recientemente, Echeverri dedicó un emotivo mensaje a la maternidad, una faceta que se convirtió en protagonista de sus redes sociales. “A veces me quedo mirándote sin decir nada y siento que ahí está todo. Eres mi lugar seguro, mi calma en los días movidos, mi pedacito de ternura hecho vida”, expresó al referirse a su hijo.