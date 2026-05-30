Con cerrajero, autoridades lograron desalojar al candidato Santiago Botero de su casa: defensa de su esposa dice que se llevó una caja fuerte y joyas

Con un cerrajero, la Comisaría de Familia de Cartagena logró ingresar al apartamento del candidato presidencial Santiago Botero, quien fue desalojado de su propiedad tras haberle prohibido la entrada a su esposa Manuela Echeverri y a su hijo de diez meses.

Tras horas de resistencia e incluso amenazas a las autoridades que requirieron el ingreso, el candidato no abrió la puerta, lo cual hizo que optaran por abrirla forzosamente.

Exclusivo: denuncia de esposa de Santiago Botero por violencia intrafamiliar menciona “amenazas de muerte, exhibición de arma de fuego y disparo”

Con presencia de policías, el comisario Amín Sanabria y la defensa de Manuela Echeverri, la esposa de Botero logró ingresar a la casa y se encuentra a la espera de que le devuelvan a su hijo, quien fue trasladado a un hogar de paso desde la noche del viernes.

Con ayuda de un cerrajero, autoridades ingresaron al apartamento de Santiago Botero, desalojado tras impedir la entrada de su esposa y su hijo. La defensa de Manuela Echeverri aseguró que el candidato salió con una caja fuerte y joyas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xkxZL9Ll4d — Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2026

“Finalmente pudimos hacer el ingreso a la casa, en compañía de la Policía, de la Comisaría de Familia y con ayuda de un cerrajero. Hicimos el ingreso y Manuela se encuentra en su hogar. La Policía Nacional está trayendo a su hijo”, manifestó Alberto Boek, abogado de Echeverri.

Comisaría de Familia de Cartagena intenta entrar al apartamento de Santiago Botero, candidato presidencial, luego de que echó a su esposa y a su hijo de diez meses. Foto: SEMANA

Además, el apoderado le contó a SEMANA que, al salir del apartamento, Botero se llevó una caja fuerte y joyas que eran de propiedad de su esposa, lo cual reportarán a las autoridades.

El candidato presidencial, según las denuncias de Echeverri, la amenazó de muerte exhibiendo un arma de fuego, que posteriormente accionó.

“Que del análisis integral de los hechos se evidencia una escalada grave de violencia, caracterizada por amenazas reiteradas de muerte, exhibición de arma de fuego, uso efectivo del arma mediante disparo, así como persistencia de conductas intimidatorias posteriores, circunstancias que configuran un riesgo cierto, actual e inminente para la vida e integridad personal de la víctima”, se lee en uno de los autos de la Comisaría de Familia, en el que además piden evaluar quitarle a Botero el arma que porta.

La denuncia por violencia intrafamiliar, interpuesta hace un mes, es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.