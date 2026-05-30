Política

Exclusivo: denuncia de esposa de Santiago Botero por violencia intrafamiliar menciona “amenazas de muerte, exhibición de arma de fuego y disparo”

SEMANA conoció uno de los autos de la Comisaría de Familia de Cartagena, en la que piden el retiro del arma de fuego que porta el candidato presidencial.

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Natalia Cortés

Natalia Cortés

30 de mayo de 2026 a las 9:11 a. m.
Esposa de Santiago Botero denunció violencia intrafamiliar con uso de arma de fuego.
Esposa de Santiago Botero denunció violencia intrafamiliar con uso de arma de fuego. Foto: SEMANA, Santiago Botero

Santiago Botero, candidato presidencial, está siendo desalojado de su apartamento en Cartagena por la Comisaría de Familia, con el acompañamiento de uniformados de la Policía Nacional, por haber prohibido la entrada de su esposa y su hijo de diez meses.

Hasta el momento, el candidato no ha permitido la entrada de las autoridades, por lo que Manuela Echeverri, su esposa, se encuentra en la recepción del edificio, mientras que su hijo fue enviado a un hogar de paso.

SEMANA conoció que el motivo por el que la Comisaría de Familia ordenó el desalojo es la gravedad de las denuncias de Echeverri, que incluso mencionan uso de arma de fuego y amenazas de muerte.

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