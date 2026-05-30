🔴 Final Champions League EN VIVO: PSG vs. Arsenal definen el título en Budapest, Hungría

Budapest, la llamada “puerta del Este” de Europa, dará el sábado acceso a la gloria a un PSG que quiere ser leyenda o a un Arsenal que busca conquistar la primera Champions League de su historia.

Parisinos y londinenses, campeones de sus respectivas ligas y últimos supervivientes de una competición que comenzó en septiembre con 36 equipos en liza, se enfrentan en el Puskas Arena de la capital húngara en la final de la Liga de Campeones.

¿Arsenal o PSG? Inteligencia Artificial predice al campeón de Champions y el marcador

El PSG de Luis Enrique aspira a una segunda Champions consecutiva que lo elevaría al rango de equipo legendario, a la altura del Real Madrid de Zinedine Zidane, único club que ha revalidado título (2016, 2017 y 2018) bajo la actual denominación de la competición.

Los Gunners, flamantes campeones de su primera Premier League en 22 años, quieren llevar a sus vitrinas la tan ansiada Orejona y pasar página definitivamente de las últimas cuatro finales europeas perdidas desde el título de la Recopa en 1994.

¿Dónde ver PSG vs. Arsenal en vivo?

El duelo entre PSG y Arsenal será transmitido en la señal principal de ESPN, canal que cuenta con los derechos exclusivos de la Champions League para todo el continente.

Escudos de Arsenal y PSG, junto al balón de la final de Champions League 2026 en Budapest. Foto: AFP

La transmisión oficial también estará disponible a través de Disney+ para usuarios de dispositivos móviles y televisores inteligentes. Aunque el partido empieza a las 11:00 de la mañana, desde muy temprano por SEMANA habrá un despliegue informativo sobre la previa y el análisis de los rivales.

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