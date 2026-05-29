PSG vs. Arsenal: canal y hora para ver la final de la Champions League en vivo

Terminó la espera para el París Saint-Germain y el Arsenal. Este sábado, 30 de mayo, ambos equipos se enfrentarán en la final de la Champions League 2025/26.

El conjunto parisino parte como favorito para conseguir el bicampeonato, pero se enfrentará a una de las defensas más sólidas de Europa. Los gunners vienen de ganar el título de la Premier League después de 22 años de sequía y quieren seguir haciendo historia bajo las órdenes de Mikel Arteta.

La final entre PSG y Arsenal se disputará en el Puskás Arena de Budapest (Hungría), sede neutral elegida por la UEFA a principios de la temporada.

¿A qué hora es la final de la Champions League?

A diferencia de años anteriores, la final de la Champions League se jugará a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).

Este cambio drástico ha generado polémica entre los hinchas de todo el mundo, aunque se hizo para mejorar la audiencia en otros continentes y facilitar la logística en el Puskás Arena.

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¿Dónde ver PSG vs. Arsenal en vivo?

El duelo entre PSG y Arsenal será transmitido en la señal principal de ESPN, canal que cuenta con los derechos exclusivos de la Champions League para todo el continente..

La transmisión oficial también estará disponible a través de Disney+ para usuarios de dispositivos móviles y televisores inteligentes. Aunque el partido empieza a las 11:00 de la mañana, desde muy temprano habrá un despliegue informativo sobre la previa y el análisis de los rivales.

Esta fotografía muestra los escudos de las camisetas del Paris Saint-Germain (derecha) y del Arsenal (izquierda) en París, el 19 de mayo de 2026. El Paris Saint-Germain se enfrentará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones de la UEFA en Budapest el 30 de mayo de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP) Foto: AFP

Duelo de estilos: Luis Enrique vs. Mikel Arteta

Luis Enrique y Mikel Arteta, los dos entrenadores que se enfrentarán el sábado en la final de la Champions League, comparten un pasado en el FC Barcelona que no les dejó, sin embargo, un gusto marcado por el estilo que Johan Cruyff imprimió en los años 90.

A pesar de haber compartido vestuario en el Barça y de haberse formado ambos como entrenadores a la sombra de Pep Guardiola, el hombre que tomó el testigo del legendario técnico neerlandés y dio continuidad a su fútbol basado en la posesión, Luis Enrique y Arteta han forjado sus propios caminos.

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El París Saint-Germain practica un juego electrizante, vertical y ofensivo, basado en rápidas transiciones y en conceder mayor libertad de acción y movimientos a sus jugadores.

El Arsenal, por su parte, ha recibido críticas por ser cauteloso a la hora de atacar y por centrar su atención en la pelota quieta como arma fundamental.

Luis Enrique y Mikel Arteta, rivales en la final de Champions. Foto: AFP

“La gente puede decir que no marcan goles colectivos, pero ¿a quién le importa eso? Pregúntale a cualquier aficionado del Arsenal y estoy seguro de que están encantados”, opina Luis Enrique al respecto de su rival.

PSG viene de marcar una buena cantidad de goles frente al Bayern Múnich, pero sabe que en la final tendrá que romper una pared comandada por William Saliba y Gabriel Magalhães, dos de los defensores más temibles del fútbol europeo.