Diego Guauque revela el inesperado rol de su perro, Vito, en su recuperación tras su dura batalla contra el cáncer

El reconocido periodista colombiano Diego Guauque, quien se ha convertido en un referente de resiliencia tras superar un complejo diagnóstico de cáncer en 2023, volvió a conmover a sus seguidores en redes sociales. A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, el comunicador compartió una íntima reflexión sobre la persistencia y la disciplina, tomando como punto de partida una particular conducta de su mascota, un perro de raza grande llamado Vito.

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La publicación, que rápidamente acumuló interacciones de apoyo, entrelaza una anécdota cotidiana sobre la crianza de su mascota con la dura batalla de salud que enfrentó el comunicador contra el leiomiosarcoma, enviando un mensaje sobre la importancia de no rendirse ante las adversidades.

En el video difundido en sus redes, Guauque relató con un tono cercano y familiar las dificultades de convivencia que inicialmente tuvieron con su perro de 40 kilos. “Tenemos un problema, ese problema tiene nombre, se llama Vito, un perro de 40 kilos al que nunca supimos criar, o bueno, lo criamos con demasiado amor (...) lo malcriamos”, confesó el periodista con humor.

El punto central de la historia gira en torno a la determinación del animal por dormir en la cama principal, desafiando las reglas de sus dueños durante semanas. De acuerdo con el relato de Guauque, a pesar de que bajaban a la mascota constantemente, esta esperaba con paciencia a que apagaran las luces para volver a subir.

“Estuvo así casi un mes, todas las noches (...) Él muy convencido dijo: ‘No, esta cama también es mía’. Y lo más curioso es que nunca se dio por vencido; jamás entendió un ‘no’ como un nunca, lo entendía como un ‘todavía no’”, explicó Guauque. Finalmente, la constancia del canino prevaleció y hoy en día comparte el espacio con la pareja.

@diego_reportero La constancia tiene algo de mágico. No porque garantice que siempre vamos a conseguir lo que queremos, sino porque nos acerca mucho más que rendirnos al primer intento. Muchas veces abandonamos nuestros sueños demasiado rápido. Un “no”, un fracaso o un tropiezo nos hacen creer que hasta ahí llegó el camino. Pero las metas importantes suelen pedir paciencia, disciplina y la decisión de volver a intentarlo una vez más. Hoy esta reflexión nació de una historia muy particular en mi casa. Y, aunque parezca increíble, terminó recordándome una de las lecciones más valiosas que he aprendido en la vida. ¿En qué momento la constancia les cambió el rumbo de su historia? ¿Hubo alguna meta que solo consiguieron porque decidieron no rendirse? ¿Algún sueño que perdieron pues se rindieron fácilmente? * #diegoguauque * #constance * #perseverancia * #reflexiones * #nuncaterindas ♬ sonido original - diego_reportero

Más allá de la anécdota doméstica, el periodista de investigación utilizó la experiencia para trazar un paralelo con su propio proceso de recuperación médica. Guauque reflexionó sobre cómo, en la cotidianidad, las personas suelen abandonar sus metas tras el primer obstáculo o la primera negativa, cuando en realidad los logros significativos necesitan de insistencia.

El comunicador recordó la etapa en la que estuvo internado luchando contra el leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los tejidos de los músculos lisos y que en su caso requirió un tratamiento riguroso de quimioterapias y la extirpación de uno de sus riñones. Durante ese periodo, Guauque adoptó un mantra mental para mantener la fortaleza.

“Yo también tuve una época en la que todos los días repetía una misma frase: ‘fuera sarcoma, fuera sarcoma, fuera sarcoma’. Era como una orden que me daba a mi propia cabeza (...) me recordaba que había que seguir luchando, que había que volver a levantarse”, recordó el periodista. Al final de su intervención, conectó ambas vivencias con una frase que resume su proceso: “Él fue tan persistente que consiguió subirse a una cama y yo traté de seguir igual de persistente para lograr bajarme de otra, la del hospital”.

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El compromiso de Diego Guauque con los pacientes oncológicos continúa activo fuera de las pantallas. Recientemente, el comunicador asistió al centro médico donde superó su tratamiento para realizarse un procedimiento de control de rutina. Durante la jornada, coincidió con una paciente que actualmente transita por el mismo diagnóstico que a él le fue detectado en 2023.

Aprovechando su visibilidad y la comunidad que ha consolidado en redes digitales, el reportero hizo un llamado público a sus seguidores para enviar mensajes de aliento y solidaridad a la mujer, reafirmando su enfoque de apoyo social tras su “retorno” a la vida.