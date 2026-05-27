Por medio de su cuenta de Instagram, Diego Guauque, el querido y admirado periodista por su trayectoria en el programa Séptimo Día, compartió un nuevo video en el que habló sobre el complejo momento de salud que enfrentó recientemente y que lo mantuvo hospitalizado durante varios días.

En el mensaje, el periodista confirmó que ya se encuentra en casa completamente recuperado. Además, aprovechó para agradecer las múltiples muestras de cariño, apoyo y preocupación que recibió por parte de sus seguidores, amigos y colegas durante este proceso.

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Tras más de cinco días internado en un centro médico, y en vista de la angustia que despertó el anuncio de su regreso al hospital entre sus seguidores, Guauque dio un parte de tranquilidad y, una vez más, invitó a hacer una pausa para reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud.

“Nuevamente en casa, feliz, sano, fuerte”, comentó con un visible gesto de alegría y actitud positiva.

Posteriormente, el periodista habló sobre el llamado “triángulo de la salvación”, una práctica espiritual que suele compartir junto a su esposa al finalizar sus conferencias. Según explicó, este concepto representa los tres pilares fundamentales que le han dado fortaleza para enfrentar los momentos más difíciles de su vida: “En esta esquina, Dios y la Virgen; en otra, mi familia; y en la otra, mis médicos”.

Sin embargo, tras estar nuevamente hospitalizado, Diego Guauque aseguró que falta una esquina en esta figura para agradecer a quienes siempre están atentos no solo de sus proyectos, sino de su salud, y se toman el tiempo de compartir palabras de aliento en temporadas complejas.

“De verdad muchas gracias a todas las personas que oraron, que me expresaron sus buenos deseos, que me escribieron o que estuvieron pendientes de mi salud y que me enviaron fuerza en estos días difíciles”, agregó.

Después de vivir esta nueva urgencia médica, el periodista reiteró que actualmente se encuentra “sano” y, una vez más, reiteró que su principal prioridad seguirá siendo la salud, un aspecto que cobró aún más importancia en su vida desde que enfrentó el cáncer.

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“Por eso hoy solo quiero recordarles algo: cuídense. Háganse chequeos. Descansen. Abracen a quienes aman. Bajen un poco el ritmo cuando el cuerpo se los pida, porque al final, la salud no es un lujo. Lo es todo”, escribió Diego Guauque en otra publicación que compartió durante los días que permaneció hospitalizado.

Además aclaró que aunque no se trató de una recaída, sí sintió que pudo ser “una consecuencia de aquellas batallas tan duras que hace unos años me tocó enfrentar para seguir vivo”.