Aunque Yaya Muñoz y José Rodríguez fueron una de las parejas más comentadas de la segunda temporada de La casa de los famosos, hace varios meses le dejaron saber a sus fans que la relación llegó a su final.

Sin embargo, recientemente, la presentadora y modelo volvió a generar conversación en redes sociales luego de lanzar una fuerte indirecta durante una entrevista con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa.

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La historia entre Yaya y José comenzó dentro del reconocido reality, donde lograron conectar rápidamente frente a las cámaras. Con el paso de las semanas, su relación se fortaleció y terminó convirtiéndose en una de las más seguidas por los fanáticos del programa.

Incluso después de finalizar la competencia, ambos continuaron compartiendo momentos juntos a través de redes sociales, demostrando que su romance había trascendido más allá del programa del Canal RCN.

Durante varios meses, la pareja se mostró cercana, enamorada y constante en sus publicaciones, razón por la cual muchos seguidores llegaron a considerarlos una de las relaciones más sólidas nacidas en un reality colombiano. No obstante, hace algunos meses sorprendieron al anunciar su separación.

Aunque ninguno de los dos reveló detalles concretos sobre las razones que llevaron al final del romance, sus declaraciones dejaron entrever que la ruptura no ocurrió en los mejores términos. Desde entonces, ambos han preferido mantener distancia pública y evitar profundizar en el tema sentimental.

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En los últimos días, Yaya volvió a encender las redes sociales tras participar en una reciente conversación con Carlos Ochoa. El momento que más llamó la atención se dio cuando el periodista le preguntó por varios anillos que conserva dentro de su colección de joyas.

“¿Cómo así que tienes tres anillos guardados? ¿De quién?”, preguntó el comunicador.

Entre risas, Yaya respondió: “Son tres anillos, pero son del mismo, no sé, de pronto en algún momento los vendo”.

@carlosochoatv Los anillos de Yaya, sus críticas y peleas. La Casa de Los Famosos. Melissa Gate, Carlos Ochoa y sus novelas. ♬ Chichiquetere - HCTM

La respuesta llamó la atención de inmediato y llevó a Ochoa a preguntarle directamente si los accesorios pertenecían a su expareja más reciente, haciendo referencia a José Rodríguez.

“Pero, ¿no son de tu ex reciente?”, insistió el periodista.

Sin dudarlo, la modelo respondió: “Por supuesto que no”.

Aunque evitó mencionar nombres específicos, posteriormente aclaró que los anillos fueron regalos de otro exnovio, el mismo con el que llegó a hacerse 14 tatuajes durante la relación. Sin embargo, el tono de la conversación y la manera en que reaccionó hicieron que muchos usuarios interpretaran sus palabras como una indirecta para José Rodríguez.