Beba rompió el silencio en SEMANA y ventiló detalles de su relación con Mariana Zapata

A pocos días de la gran final de La casa de los famosos Colombia, Beba de la Cruz ocupó el quinto lugar de la temporada 2026 y tuvo que despedirse nuevamente del reality del Canal RCN.

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En entrevista con SEMANA, la figura digital se sinceró sobre la amistad que tuvo con Mariana Zapata y los inconvenientes que enfrentaron a lo largo de su estadía en el programa, dejando claro que por el momento no espera tener ningún tipo de contacto con quien fue su amiga.

“Realmente, en este momento no es de mi interés tener una relación de amistad con Mariana. Yo pues fui muy genuina y muy honesta con la amistad que le ofrecí en un momento y sí siento que hay ya puntos que no tienen como retorno, entonces no, pues no, no es de mi interés ahorita”, manifestó.

'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'

Por otro lado, hizo referencia a la cercanía de Mariana con Juanda Caribe, dejando claro que nunca estuvo de acuerdo con el vínculo que llegaron a tener e, incluso, aprovechó la oportunidad para mencionarlo cuando aún mantenían una amistad.

“Yo siempre le dije no, pues no estuve de acuerdo. Si yo hubiera tenido en ese momento una relación súper estrecha de amistad con Mariana, muy seguramente me hubiera sentado con ella a decirle todas lasa razones por las que no me parecía. Creo que antes de que nosotros estuviéramos en una pelea, una discusión, ella tuvo la oportunidad de ser líder y se planteó llevar a Juanda a la habitación”, mencionó.

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Finalmente, mencionó que en ese momento expresó su opinión con el fin de que su amiga entendiera la situación y el contexto en el que se encontraban. Sin embargo, después de los altercados, prefirió guardar silencio al respecto: “La verdad es que yo sí mantuve mi distancia, pero no estuve de acuerdo con eso”.