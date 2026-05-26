Millonarios pasó vergüenzas en el estadio El Campín de Bogotá, en partido por la sexta fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana. Hubo angustia en las gradas hasta el último minuto, pero la eliminación se consumó y las crisis va en aumento. Los fanáticos desesperan y el grupo de jugadores y cuerpo técnico son los más señalados.

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O’Higgins de Chile jugó en Bogotá un partido crucial en busca de la clasificación a los playoffs y un escenario en el que no era favorito. Eso fue posible tras el golpe en condición de visitante que le dio al gigante azul, con un 2-1 y tres puntos más para superarlo en la tabla.

Bastian Yáñez apenas a los seis minutos de comenzar el partido abrió el marcador y avecinaba lo peor. Alan Robledo a los 37′ aumentó el marcador y eso bastó para sacar tres puntos más que necesarios en sus objetivos de pasar de ronda. A Millonarios solamente le alcanzó para descontar con un remate de Rodrigo Contreras en la segunda parte.

Imagen del partido de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, entre Millonarios y O'Higgins. Foto: Lina Gasca / Colprensa

Así, Millonarios cierra su participación en la tercera posición del grupo en la Copa Sudamericana con ocho puntos, dos menos que O’Higgins, que avanza a los playoffs. Por si fuera poco, es su segunda eliminación en el semestre luego de quedar fuera de la fase final de la Liga Betplay. La crisis tocó la puerta, los malos resultados están sobre la mesa y el técnico Fabián Bustos casi que coloca su cargo a disposición, no por deseo, sino por resultados.

En rueda de prensa, Bustos se refirió a su continuidad en Millonarios y no dejó dudas. Confesó que se reunió con los directivos, la secretaría técnica y Ariel Michaloutsos (director deportivo), para alinear el plan de trabajo del embajador para el segundo semestre. Así, deja a un lado cualquier posibilidad de renuncia.

Fabián Bustos definió su futuro

El DT dijo que con los jugadores que hay sobre la mesa para llegar a Millonarios le podrá dar más posibilidades de pelear título.

“Tuve reunión con la dirigencia, la secretaría técnica y Ariel. Los jugadores de los que estamos hablando nos van a ayudar a tener un buen equipo”, dijo Fabián Bustos en la rueda de prensa.

Fabián Bustos director técnico de Millonarios durante su primer partido en la Liga Colombiana. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

En el trino del partidario Mundo Millos, muchos hinchas rechazan la visión que tiene el entrenador y prefieren verlo fuera. El rechazo a una posible continuidad, dejando a un lado su plan de trabajo avalado por la dirigencia, es casi unánime.