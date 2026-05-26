Carlos Antonio Vélez reaccionó al fracaso de Millonarios en Sudamericana: esto dijo

Rotundo fracaso de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026. Este martes, 26 de mayo, el cuadro embajador quedó eliminado de la competencia continental tras caer en casa con O’Higgins por 2-1. Al elenco colombiano le servía el empate para avanzar.

Encuentro entre Millonarios y O'Higgins por Sudamericana. Foto: Colprensa - Lina Gasca

El error de Sergio Mosquera que condena a Millonarios en la Copa Sudamericana: enfurecen los hinchas

Varias reacciones se han dado al respecto. Una de ellas la del reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Por medio de sus redes sociales, el comunicador se pronunció y opinó tras la salida de Millonarios del torneo continental.

Carlos Antonio Vélez: “Millonarios suma un fracaso más”

“Millonarios suma un fracaso más y ya son varias las temporadas en las que se va en blanco. Eliminado en su campo por un rival que lo superó de lejos en la primera parte y que resistió en el segundo tiempo los ataques emocionales, antes que ordenados y punzantes, del cuadro azul", arrancó escribiendo Vélez.

Y siguió: “Sin ideas, a lo que salga, metiendo centros y pelotazos no se llega a ninguna parte. Lánguida despedida de Falcao que volvió de su lesión jugando 26 minutos y solamente tocando la pelota 7 veces”.

Respecto a Falcao, hay varias especulaciones que afirman que pueden ser las últimas horas del tigre como jugador embajador. Resta esperar el desarrollo de las próximas semanas para conocer, oficialmente, qué pasará con su futuro.

Finalmente, Vélez sentenció con: “Creo que es la hora de que los dirigentes no le mientan más a sus hinchas y hagan un equipo siquiera respetable”.

@MillosFCoficial suma un fracaso más y ya son varias las temporadas en las que se va en blanco. Eliminado en su campo por un rival q lo superó de lejos en la primera parte y q resistió en el segundo tiempo los ataques emocionales, antes q ordenados y punzantes, del cuadro azul.… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 27, 2026

A Millonarios le servía empatar

La previa pintaba favorable para Millonarios, y entre la prensa y los aficionados se divisaba una clasificación bastante probable. Con un empate, el embajador aseguraba playoffs pasara lo que pasara. Incluso, si ganaban y São Paulo perdía con Boston River, el equipo colombiano entraba directamente a octavos de final de la competencia.

Así las cosas, los dos clasificados del grupo C en Copa Sudamericana son São Paulo (octavos) y O’Higgins (playoffs). El tricolor paulista venció 2-0 a Boston River, mientras que la heroica la hizo el elenco chileno en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

O'Higgins celebrando su triunfo ante Millonarios en Bogotá. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Se trata de un semestre para el olvido en Millonarios. Quedó eliminado en el todos contra todos de la Liga BetPlay, y ahora se despide de la Sudamericana. De hecho, ya van dos semestres consecutivos que el embajador no entra a finales locales, y varios años sin poder brillar a nivel Sudamérica.

Los próximos días serán claves para conocer las medidas que se tomarán en el club capitalino: salidas, llegadas y ajustes para evitar otro fracaso en el cierre de 2026.