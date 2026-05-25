Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia: hizo cuatro cambios

Néstor Lorenzo entregó la convocatoria oficial de la Selección Colombia y generó todo tipo de reacciones en la prensa deportiva. Carlos Antonio Vélez se pronunció a través de sus redes sociales y realizó cuatro cambios puntuales.

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“Kevin Mier por David Ospina, cualquiera por Yerry Mina, Andrés Román por Santiago Arias y Kevin Viveros por Cucho Hernández serían algunos de mis cambios”, escribió.

Vélez espera que “la base pura y dura, que rinde y destaca en sus clubes, llegue muy bien porque de ellos dependemos… Tenemos un montón de ilustres y muy buenas individualidades. Esa es la única carta posible para hacer un buen Mundial”.

La ausencia de Santos Borré

Minutos después, opinó sobre la ausencia de Rafael Santos Borré, quien se quedó fuera de la convocatoria después de haber sido uno de los nombres habituales en el proceso de Lorenzo.

“Y como sé que pocos, casi nadie, va a pedir o a defender a Borré, tengo un claro diagnóstico de su caso: siempre lo sacrificaron, lo pusieron a jugar lejos de su real poder, a cumplir funciones que lo alejaron de sus fortalezas. Lo mandaron a la banda derecha a realizar un trabajo al servicio de otros jugadores (no propiamente en función de equipo)”, expresó Carlos Antonio.

El experimentado periodista agregó que “había que liberar la zona central para el falso 9 antes de que llegara Suárez. Mejor dicho… salvo en una aislada entrevista de los medios de su club, algo dijo en puntas de pie y en voz baja para no desatar las iras del patrón”.

“Al final, comió callado y quien lo sacrificó ahora le da el golpe de gracia… Así paga el diablo a quien bien le sirve”, sentenció.

Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano. Foto: Guillermo Torres /Semana

¿Por qué no convocó a Santos Borré?

El lugar de Rafael Santos Borré fue ocupado por Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, una decisión que tomó el propio Néstor Lorenzo y que explicó en la rueda de prensa de este lunes.

“Es una posición donde me interesa mucho la actualidad y la del Cucho es mejor que la de Rafa, quien es un tipo que siempre se entregó un montón y fue duro comunicárselo. Se privilegió el rendimiento actual”, dijo Lorenzo.

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El técnico de la Selección Colombia premió a Hernández por su desempeño con el Betis y la reciente clasificación a la Champions League con el Real Betis.

Otra de las sorpresas fue el defensor Willer Ditta, que entró por encima de Juan David Cabal y Yerson Mosquera. “Quiero agradecer a todos los muchachos que fueron parte del proceso, y también agradecer a los que no fueron parte, pero que siempre estuvieron alzando la barra del rendimiento para que la Selección sea un lugar realmente competitivo”, apuntó el estratega argentino.