Lista de borrados para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo pasó la escoba en la Selección Colombia

Rafael Santos Borré se quedó sin Copa del Mundo. Néstor Lorenzo se inclinó por Juan Camilo Hernández, quien a su consideración “tiene un mejor presente en Real Betis”.

Esa fue justamente la razón para haber ‘borrado’ a uno de sus jugadores más fijos a lo largo del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

Convocatoria de la Selección Colombia: Néstor Lorenzo anunció sus 26 jugadores para el Mundial 2026

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Para el entrenador argentino no parece haber sido sencillo comunicarle al de Internacional de Brasil que no iría. “Rafa siempre se entregó y fue parte del proceso, fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo”, manifestó en la rueda de prensa de este 25 de mayo.

Otro nombre que tampoco fue incluido en la lista definitiva fue el de Sebastián Villa. La controversia desatada tras la aparición en la prelista habría hecho que el extremo de Independiente Rivadavia no fuese sumado a los viajeros a Norteamérica.

Lista de jugadores descartados en la convocatoria

Kevin Mier

Álvaro Angulo

Yerson Mosquera

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Yaser Asprilla

Johan Carbonero

Sebastián Villa

Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré se pierde el Mundial 2026. Foto: AFP

Los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026

Porteros : Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina

: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina Defensores : Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.

: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado. Mediocampistas : Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.

: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz. Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

🎥¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026!👔🎙️🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴



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Para sorpresa de muchos, Willer Ditta se metió en la convocatoria final. Si bien el defensa de Cruz Azul de México, quien recientemente acaba de ser campeón de la Liga MX, había estado en el proceso, no se pensaba que lo lograría.

Ditta, con su participación en el club mexicano, le ganó el lugar a Yerson Mosquera (Wolves) y Juan David Cabal (Juventus), quienes juegan en Europa, pero no tuvieron suficiente peso ante lo mostrado cuando se vistieron con la Tricolor.

Willer Ditta, la gran sorpresa de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Ciertas críticas existen desde ya por la inclusión de Kevin Castaño. El volante de River Plate no mantiene el mejor presente; no obstante, para el entrenador pareciese ser un imprescindible en el mediocampo a la hora de reemplazar a jugadores fijos como Richard Ríos y Jefferson Lerma.

El primer gran reto de los seleccionados para el Mundial será el amistoso del próximo lunes 1.º de junio ante Costa Rica, en el estadio El Campín.

Esta fue la prelista de 55 jugadores

Arqueros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Jhon Lucumí

Deiver Machado

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Volantes

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Jamilton Campaz

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Juan Guillermo Cuadrado

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Juan Camilo Portilla

Juan Fernando Quintero

Jhon Solis

James Rodríguez

Delanteros