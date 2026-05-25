Lista de borrados para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo pasó la escoba en la Selección Colombia

Rafael Santos Borré se quedó sin Copa del Mundo. Néstor Lorenzo se inclinó por Juan Camilo Hernández, quien a su consideración “tiene un mejor presente en Real Betis”.
Esa fue justamente la razón para haber ‘borrado’ a uno de sus jugadores más fijos a lo largo del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026.
Para el entrenador argentino no parece haber sido sencillo comunicarle al de Internacional de Brasil que no iría. “Rafa siempre se entregó y fue parte del proceso, fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo”, manifestó en la rueda de prensa de este 25 de mayo.
Otro nombre que tampoco fue incluido en la lista definitiva fue el de Sebastián Villa. La controversia desatada tras la aparición en la prelista habría hecho que el extremo de Independiente Rivadavia no fuese sumado a los viajeros a Norteamérica.
Lista de jugadores descartados en la convocatoria
- Kevin Mier
- Álvaro Angulo
- Yerson Mosquera
- Juan David Cabal
- Carlos Cuesta
- Nelson Deossa
- Yaser Asprilla
- Johan Carbonero
- Sebastián Villa
- Rafael Santos Borré
Los 26 convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026
- Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina
- Defensores: Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.
- Mediocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.
- Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.
🎥¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026!👔🎙️🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 25, 2026
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Para sorpresa de muchos, Willer Ditta se metió en la convocatoria final. Si bien el defensa de Cruz Azul de México, quien recientemente acaba de ser campeón de la Liga MX, había estado en el proceso, no se pensaba que lo lograría.
Ditta, con su participación en el club mexicano, le ganó el lugar a Yerson Mosquera (Wolves) y Juan David Cabal (Juventus), quienes juegan en Europa, pero no tuvieron suficiente peso ante lo mostrado cuando se vistieron con la Tricolor.
Ciertas críticas existen desde ya por la inclusión de Kevin Castaño. El volante de River Plate no mantiene el mejor presente; no obstante, para el entrenador pareciese ser un imprescindible en el mediocampo a la hora de reemplazar a jugadores fijos como Richard Ríos y Jefferson Lerma.
El primer gran reto de los seleccionados para el Mundial será el amistoso del próximo lunes 1.º de junio ante Costa Rica, en el estadio El Campín.
Esta fue la prelista de 55 jugadores
Arqueros
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
Defensas
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Cristian Borja
- Juan Cabal
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Junior Hernández
- Jhon Lucumí
- Deiver Machado
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Edier Ocampo
- Andrés Felipe Román
- Johan Romaña
- Dávinson Sánchez
Volantes
- Jhon Arias
- Yaser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wilmar Barrios
- Jamilton Campaz
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Juan Guillermo Cuadrado
- Nelson Deossa
- Sebastián Gómez
- Jefferson Lerma
- Juan Camilo Portilla
- Juan Fernando Quintero
- Jhon Solis
- James Rodríguez
Delanteros
- Rafael Santos Borré
- Johan Carbonero
- Edwin Cetré
- Jhon Córdoba
- Jhon Durán
- Carlos Andrés Gómez
- Juan Camilo Hernández
- Jhon Stiven Mendoza
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Sebastián Villa
- Luis Suárez
- Neyser Villarreal
- Kevin Viveros
- Luis Díaz