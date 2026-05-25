“Fue muy duro”: Luz Amparo Álvarez confesó la enfermedad por la que no pudo cumplir su sueño de ser mamá

La reconocida comediante e imitadora colombiana Luz Amparo Álvarez abrió las puertas de su intimidad en una reciente entrevista para el formato digital La sala de Laura Acuña. Durante la conversación, la artista abordó diversos aspectos de su trayectoria personal, detallando el proceso de aceptación que vivió al enterarse de que no podría cumplir su sueño de ser madre biológica debido a factores de salud, así como la sólida relación que mantiene con su esposo desde hace 17 años.

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Álvarez, quien se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la comedia y la imitación en el país, explicó que la maternidad siempre estuvo dentro de sus planes de vida desde la infancia. Sin embargo, factores en el trabajo y diagnósticos médicos alteraron su visión sobre el futuro de la familia.

A la pregunta de la presentadora Laura Acuña sobre si la ausencia de hijos correspondía a una decisión consciente o a los azares de la vida, la humorista aclaró que se trató de una combinación de circunstancias laborales y biológicas. Álvarez relató que contrajo su primer matrimonio a los 20 años, una etapa en la que consideró que aún no era el momento adecuado para ser madre. Posteriormente, los compromisos en radio, televisión y las giras artísticas la llevaron a postergar la decisión.

El punto de inflexión ocurrió años después, cuando junto a su actual pareja acudió a una consulta ginecológica con la intención de buscar un embarazo. De acuerdo con su testimonio, la respuesta del especialista fue determinante al indicarle que médicamente el proceso ya no era viable.

“A mí no se me olvida, estábamos transmitiendo programa y cuando fui a grabación, había estado por la mañana donde el ginecólogo porque queríamos tener un hijo. Él dijo: ‘No, usted no puede. Por esto, por esto, por varias razones’. Yo me acuerdo que estaba en el escritorio (…) Fue muy duro en ese momento”, recordó la artista durante el pódcast.

Álvarez detalló que el diagnóstico estuvo ligado a antecedentes clínicos específicos: “A mí me habían hecho un legrado. Yo también tenía endometriosis, me habían hecho un legrado hacía muy poco y yo ya tenía como 40 y pico de años”, puntualizó, argumentando que el panorama médico y el factor cronológico hicieron compleja la situación.

A pesar del impacto inicial que le generó la noticia durante las primeras semanas, la comediante enfatizó que optó por asimilar la situación y evitó desgastarse en confrontaciones. Con el tiempo, la comediante encontró una manera de canalizar su deseo de ser mamá a través del vínculo con sus sobrinos y el acompañamiento en la crianza de los tres hijos de su esposo.

“A mí no me gusta pelear con la vida porque creo que pelear con la vida desgasta mucho. Si hay cosas que ya no pasaron, pues yo creo que uno puede también darle mucho amor a sus sobrinos (…) Mi marido tenía tres hijos, entonces a mí me pareció muy lindo también estar acompañándolo, estar con él cogido de la mano en ese proceso de ver crecer a sus hijos”, manifestó.

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Además del ámbito familiar, la imitadora compartió detalles sobre su matrimonio con el músico y compositor Ricardo Prado, con quien comparte tanto su vida afectiva como su entorno profesional desde hace casi dos décadas.

Según relató Álvarez, ambos coincidieron inicialmente en el montaje de la obra de Broadway La tiendita del horror, bajo la dirección musical de César Escola, proyecto en el que ella participó como protagonista. Aunque en dicho espacio la interacción entre ambos era estrictamente distante y protocolaria, el reencuentro ocurrió un año después de finalizada la producción, cuando ambos se encontraban sin pareja y coincidieron en una invitación casual a tomar café. Desde entonces, han consolidado una relación de 17 años basada en la admiración mutua y el trabajo conjunto en diversos proyectos creativos.